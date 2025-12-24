Hành trình 22.000 km kết nối yêu thương của Marino 24/12/2025 05:45

(PLO)- Marino Izquierdo Juan, quốc tịch Tây Ban Nha đã đạp xe xuyên biên giới, vượt 22.000 km qua 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đến với Việt Nam, gieo yêu thương tại vùng đất Gò Nổi, TP Đà Nẵng anh hùng.

Khi xuất phát những kilomet đầu tiên tại Tây Ban Nha, Marino Izquierdo Juan (53 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha) không hề biết rằng hành trình của mình sẽ mang đến những kết nối và giá trị đặc biệt tại Việt Nam. Chính những người bạn mà anh không hề quen biết lại là cây cầu mang anh đến gần hơn với giá trị nhân văn mà mình theo đuổi.

'Mang giọt nước về Việt Nam'

Sau 10 tháng đạp xe, băng qua 22.000 km, 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, Marino sẽ có mặt tại TP Đà Nẵng vào ngày 25-12. Tại đây, anh sẽ dừng chân tại BV đa khoa Vĩnh Đức - nơi đã cùng anh viết nên dự án “Mang giọt nước về Việt Nam” cùng tổ chức Giọt nước (Pháp) trong suốt 10 tháng qua.

Nhưng câu chuyện không kết thúc ở đó mà sẽ có nhiều bất ngờ thú vị lớn hơn đang đón chờ anh ở phía trước.

Sau khi biết về dự án đạp xe xuyên quốc gia của Marino, BV đa khoa Vĩnh Đức đã theo dõi và đồng hành xuyên suốt với các trường hợp cần giúp đỡ tại Huế và TP Đà Nẵng.

Động lực của Marino xuất phát từ một mất mát cá nhân: Cái chết của cha anh vì bệnh ung thư. Kể từ đó, Marino biến nỗi đau ấy thành hành động, hợp tác với các tổ chức chống lại căn bệnh này thông qua các hoạt động nhân đạo.

Mỗi kilomet anh đi được tượng trưng cho một hành động hy vọng, một giọt nước yêu thương, một cách để nhớ rằng mọi nỗ lực cá nhân đều có thể biến thành sự giúp đỡ tập thể.

“Mang giọt nước về Việt Nam” cũng là hoạt động hợp tác kéo dài trong suốt 20 năm qua giữa BV đa khoa Vĩnh Đức và tổ chức Giọt nước (Pháp) tại Việt Nam. Trước đó, tổ chức và BV đã có mối liên hệ thân tình thông qua các chương trình tiếp nhận sinh viên nước ngoài đến học tập, đào tạo điều dưỡng, hỗ trợ bệnh nhân nghèo…

Marino sẽ trao tặng chiếc xe đạp cùng toàn bộ hành trang cá nhân của chuyến đi cho chiến dịch "Vì Gò Nổi không chìm". Ảnh: THANH NHẬT

Sau khi biết về dự án đạp xe xuyên quốc gia của Marino, BV đa khoa Vĩnh Đức đã theo dõi và đồng hành xuyên suốt với các trường hợp cần giúp đỡ tại Huế và TP Đà Nẵng.

Việc BV đa khoa Vĩnh Đức tham gia đồng hành cùng tổ chức Giọt nước thể hiện định hướng phát triển y tế gắn với trách nhiệm xã hội, không chỉ tập trung điều trị mà còn đẩy mạnh truyền thông dự phòng, tầm soát sớm và xây dựng lối sống khỏe trong cộng đồng. Trong khuôn khổ chương trình, BV cũng phối hợp với Công ty TNHH Y tế Việt Tiến tổ chức chương trình tầm soát ung thư vú cộng đồng vào tháng 1-2025.

Khi giọt nước nhỏ hòa vào biển lớn

Hành trình của Marino có thể sẽ kết thúc tại BV đa khoa Vĩnh Đức sau khi trao tặng những “giọt nước” yêu thương cho bệnh nhân. Thế nhưng điều không ngờ nhất đã diễn ra đó là nhờ những nhân duyên kết nối, Quỹ Yêu Gò Nổi dưới sự sáng lập và điều hành của anh Phan Nhật và anh Trần Thu (những người con của xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng) đã chạm đến câu chuyện về hành trình những vòng xe.

Tính đến thời điểm hiện tại, thông qua các hoạt động đồng hành và gây quỹ trong khuôn khổ hành trình, chương trình đã gây quỹ được 150 triệu đồng, sử dụng để hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực Huế - TP Đà Nẵng.

Sau khi dành 6 tiếng để đọc hết website về những nơi Marino đã đi qua, anh Phan Nhật đã liên hệ chị Hà Dung (Trưởng phòng Truyền thông BV đa khoa Vĩnh Đức) để biết thêm câu chuyện.

Từ những thông tin được BV cung cấp về Marino và tổ chức Giọt nước, hai anh Phan Nhật và Trần Thu đã đưa ra mong muốn được tiếp nối câu chuyện giọt nước thông qua việc tiếp nhận và tổ chức đấu giá chiếc xe đạp đã cùng Marino vượt qua 20 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Marino đã trao tặng những "giọt nước" đầu tiên tại TP Huế cho cô nhi viện và trẻ em khuyết tật. Ảnh: ĐỨC VĨNH

Từ đây, hành trình giọt nước nối vòng tay lớn, Marino sẽ trao tặng chiếc xe đạp cùng toàn bộ hành trang cá nhân của chuyến đi cho Quỹ Yêu Gò Nổi. Mục tiêu của các hoạt động đấu giá của Quỹ Yêu Gò Nổi nhằm để huy động kinh phí trao tặng canô, áo phao cứu hộ cho nhân dân với tổng số tiền toàn chiến dịch là 500 triệu đồng.

Anh Trần Thu, đại diện Quỹ Yêu Gò Nổi, cho biết toàn bộ nguồn lực huy động từ chương trình sẽ được sử dụng minh bạch cho mục tiêu trọng tâm của chiến dịch “Vì Gò Nổi không chìm”.

Đại diện Quỹ Yêu Gò Nổi cho biết việc Marino lựa chọn Gò Nổi làm điểm kết thúc hành trình không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn xuất phát từ sự đồng cảm với mục tiêu thiện nguyện mà quỹ đang theo đuổi.

Vùng đất anh hùng Gò Nổi là thấp trũng, thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng của lũ lụt. Trong nhiều năm qua, cộng đồng nơi đây vẫn thiếu các phương tiện và trang thiết bị cứu hộ cơ bản khi thiên tai xảy ra. Quỹ kêu gọi kinh phí trao tặng canô để cứu hộ bà con trong điều kiện thiên tai, bão lũ.

Cũng trong dịp này, triển lãm ảnh “Ký ức nước 2025” sẽ giới thiệu các hình ảnh về hành trình của Marino, tư liệu về Gò Nổi xưa và những khoảnh khắc sinh hoạt, cứu trợ, tương trợ của người dân vùng lũ trong năm qua. Triển lãm nhằm lan tỏa thông điệp về tinh thần chủ động ứng phó với thiên tai và sự gắn kết cộng đồng.

Sau khi dừng chân tại Gò Nổi, Marino sẽ ở lại Việt Nam trong hai tháng. Anh sẽ dành thời gian đi du lịch khắp Việt Nam và mỗi nơi anh đi qua sẽ để lại dấu ấn về câu chuyện giọt nước với những người bạn khác màu da.