Báo Pháp Luật TP.HCM mang yêu thương đến rốn lũ Hòa Thịnh 27/11/2025 18:10

(PLO)- Báo Pháp Luật TP.HCM và đơn vị đồng hành đến rốn lũ Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk trao 150 suất quà, thăm hỏi gia đình có người tử vong.

Chiều 27-11, tiếp tục Chương trình “Thương lắm miền Trung ơi!” do báo Pháp Luật TP.HCM phát động, đoàn cứu trợ của báo và đơn vị đồng hành đến với rốn lũ Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.

Người dân nhận hỗ trợ từ chương trình Thương lắm miền Trung ơi!

Cụ thể, đoàn do Báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng Phòng khám Đa Khoa Ngọc Minh, Hội Hô hấp TP.HCM, Văn phòng đại diện Hội Phổi Việt Nam tại TP.HCM, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM, Công ty cổ phần SECUREPOWER và các mạnh thường quân, nhà hảo tâm.

Trong đợt lũ lịch sử vừa qua, xã Hòa Thịnh chịu thiệt hại nặng về người và tài sản. Sau lũ, nhiều gia đình gánh chịu mất mát lớn, mất người thân, mất nhà, hàng ngàn người dân trắng tay.

Người dân vui mừng, cảm ơn Báo Pháp Luật TP.HCM và bạn đọc.

Tại đây, đoàn đã tổ chức trao 150 suất quà gồm vật dụng y tế, thuốc men và 1.000.000 đồng tiền mặt/suất. Tổng mỗi suất quà trị giá gần 1.500.000 đồng.

Nhận quà từ chương trình, ông Võ Nhất Trí (ngụ thôn Mỹ Diện, xã Hòa Thịnh) chia sẻ, trận lũ vừa rồi nhà ông ngập lút mái. Toàn bộ tài sản, nhà cửa, giống chuẩn bị cho mùa màng sắp tới bị hư hỏng.

“Sau lũ nhà bị sập, cả nhà che bạt ở tạm. Giờ tôi khó khăn chồng chất, không còn cái gì, mong nhận được sự giúp đỡ của Nhà nước, cộng đồng”, ông Trí nói và cảm ơn Báo Pháp Luật TP.HCM cùng các nhà hảo tâm đã đến với bà con.

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập Thường trực Báo Pháp Luật TP.HCM, thay mặt đoàn cứu trợ gửi lời thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn bà con gánh chịu trong đợt lũ vừa qua.

“Trước mất mát rất lớn của bà con miền Trung, Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chương trình “Thương lắm miền Trung ơi!” để đón nhận tấm lòng của bạn đọc cả nước. Xã Hòa Thịnh là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề, hôm nay chúng tôi đến đây để chia sẻ khó khăn trước mắt, mong bà con sớm ổn định cuộc sống”, nhà báo Nguyễn Đức Hiển nói.

Cuối buổi chiều (27-11), đoàn tiếp tục di chuyển đến khu phố Phước Khánh, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục trao 100 suất quà, mỗi suất 1.000.000 đồng cho người dân bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ lịch sử.

Hình ảnh đoàn trao quà tại khu phố Phước Khánh.