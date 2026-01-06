Chi gộp lương hưu tháng 2 và tháng 3 trước Tết Nguyên đán 2026 06/01/2026 15:13

(PLO)- BHXH Việt Nam sẽ thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2, tháng 3-2026 vào cùng kỳ chi trả tháng 2-2026, giúp người hưởng vui Xuân đón Tết.

Nhằm bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu và trợ cấp BHXH các tháng 2 và 3-2026 cho người hưởng, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung, cụ thể như sau:

Về chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2, tháng 3-2026

BHXH các tỉnh thực hiện chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH (tháng 2, tháng 3-2026) vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2-2026, áp dụng với cả người hưởng nhận bằng tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân.

Đối với 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hoà và Lâm Đồng: Các địa phương này đã thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH (tháng 12-2025, tháng 1 và tháng 2-2026 vào cùng kỳ chi trả của tháng 12-2025). Tháng 3-2026 sẽ được chi trả vào kỳ chi trả tháng 2-2026.

Khi nào người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp tháng 2-3/2026?

Đối với BHXH các tỉnh

Để công tác chi trả tạo thuận lợi tối đa cho người hưởng, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh thực hiện:

- Bố trí nhân lực lập, chuyển danh sách, kiểm soát, phê duyệt lệnh chi điện tử và chuyển kinh phí kịp thời, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người hưởng.

- Xây dựng phương án chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH (tháng 2, tháng 3-2026) phù hợp với kế hoạch cấp kinh phí và thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2026, bảo đảm chi trả cho người hưởng đầy đủ, kịp thời.

- Báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương về kế hoạch chi trả gộp 02 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH để thống nhất triển khai.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chi trả và quản lý người hưởng của cơ quan bưu điện; kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người hưởng; thu hồi theo quy định đối với trường hợp người hưởng đã nhận gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH nhưng sau đó từ trần.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân để thuận tiện, nhanh chóng; thông tin đầy đủ lịch chi trả đến người hưởng.

Đối với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan BHXH triển khai các nội dung như sau:

- Chủ động chuẩn bị các điều kiện để công tác chi trả đảm bảo đầy đủ, kịp thời; tổ chức chi trả tại nhà đối với người hưởng già yếu, neo đơn, ốm đau không có khả năng đến nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại điểm chi trả.

- Thông báo kịp thời các thay đổi về lịch chi trả (nếu có) cho người hưởng.

- Tăng cường các biện pháp quản lý người hưởng; nắm bắt tình hình người hưởng tại nơi cư trú, nhất là người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân và người hưởng uỷ quyền khác; thu hồi kịp thời theo quy định đối với các trường hợp đã nhận gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH sau đó từ trần.

Như vậy, với chính sách này, cả nước có hơn 3,5 triệu người sẽ được nhận lương hưu và trợ cấp BHXH của tháng 2, tháng 3-2026 trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thông qua các hình thức chi trả linh hoạt như: chi trả tiền mặt tại các điểm chi trả; chi trả tại nhà; chi trả qua tài khoản cá nhân.