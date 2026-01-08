Cảnh báo chiêu tự xưng nhân viên BHXH TP.HCM, lừa 'hỗ trợ 400.000 đồng' để chiếm đoạt tiền 08/01/2026 05:25

Chia sẻ với PLO, BHXH TP.HCM cho biết hiện nay xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi giả danh cán bộ, nhân viên BHXH nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo đó, đối tượng tự xưng nhân viên BHXH TP.HCM thông báo người dân được nhận khoản hỗ trợ khoảng 400.000 đồng từ Nhà nước. Tiếp theo, đối tượng hướng dẫn nạn nhân tải ứng dụng giả mạo có tên VssID/BHXH, yêu cầu liên kết tài khoản ngân hàng và thực hiện xác thực khuôn mặt.

Sau khi làm theo các bước hướng dẫn, nạn nhân phát hiện toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng, khoảng 27 triệu đồng, đã bị chiếm đoạt.

Đáng chú ý, đối tượng sử dụng tài khoản Facebook mang tên Phan Lan Hảo (VssID), sử dụng hình ảnh đại diện gắn logo BHXH Việt Nam, chủ động kết bạn và nhắn tin trao đổi với người dân nhằm tạo lòng tin. Tài khoản này thường xuyên gửi hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID/BHXH giả mạo, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, liên kết ngân hàng và thực hiện các thao tác xác thực để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Đối tượng sử dụng tài khoản Facebook mang tên Phan Lan Hảo (VssID), sử dụng hình ảnh đại diện gắn logo BHXH Việt Nam.

Trước đó, BHXH TP.HCM cũng từng cảnh báo về thủ đoạn mạo danh viên chức BHXH, yêu cầu người dân đồng bộ dữ liệu CCCD, cập nhật thông tin BHXH; Công an TP.HCM cũng đã phát đi cảnh báo về các đối tượng mạo danh cán bộ xã, phường gọi điện trao đổi liên quan đến việc cấp thẻ BHYT nhằm lừa đảo người dân.

Câu chuyện này không mới, song các thủ đoạn ngày càng tinh vi, người dân cần nâng cao cảnh giác để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.

BHXH TP.HCM cho biết, các thủ đoạn lừa đảo thường gặp gồm:

Giả danh viên chức BHXH gọi điện, nhắn tin qua điện thoại, mạng xã hội (Zalo, Facebook...) thông báo người dân có “sổ BHXH chưa nhận”, “thẻ BHYT hết hạn”, "Nhận tiền hỗ trợ" hoặc “được hoàn trả quyền lợi” và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng.

Giả mạo tin nhắn thương hiệu (brandname) có chữ “BHXH”, kèm đường link dẫn đến các website, ứng dụng giả mạo để đánh cắp thông tin đăng nhập, mật khẩu.

Mạo danh cán bộ kiểm tra, thanh tra liên hệ với doanh nghiệp, yêu cầu chuyển tiền để “tránh bị xử phạt” hoặc “hỗ trợ giải quyết hồ sơ nhanh chóng”.

BHXH TP.HCM khẳng định, không bao giờ yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp số tài khoản, số CCCD và đề nghị chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của bất kỳ ai.

BHXH TP.HCM không thông báo thu tiền qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội. Mọi thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN đều được thực hiện công khai, miễn phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam hoặc tại cơ quan BHXH các cấp.

BHXH TP.HCM khuyến nghị đến người dân, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số CMND/CCCD, số tài khoản ngân hàng cho người lạ tự xưng là cán bộ BHXH.

Ngoài ra, không bấm vào các đường link, không tải ứng dụng từ tin nhắn lạ. Khi thực hiện thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, nếu gặp khó khăn hoặc cần tư vấn hoặc nhận được thông tin nghi vấn, cần liên hệ ngay Tổng đài BHXH Việt Nam 1900.9068 hoặc đường dây nóng BHXH TP.HCM: (028) 39979039-0703 hoặc BHXH cơ sở gần nhất để được hỗ trợ, xác minh.

Nếu phát hiện hành vi lừa đảo, đề nghị báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời xử lý.