Coi chừng bị phạt vì chở cây cảnh cồng kềnh ngày Tết 14/02/2026 11:04

(PLO)- Trong bối cảnh giao thông dịp cận Tết luôn đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, người dân nên cân nhắc thuê phương tiện phù hợp hoặc vận chuyển đúng quy định để tránh các rắc rối pháp lý.

Cận Tết Nguyên đán, hình ảnh người dân chở mai, đào, quất… bằng xe máy len lỏi trên các tuyến phố trở nên quen thuộc. Nhiều người vì tiện lợi, tiết kiệm chi phí nên tự buộc cây cảnh sau xe, dù kích thước khá lớn, tán rộng, che khuất tầm nhìn.

Tuy nhiên, việc chở cây cảnh cồng kềnh không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông giữa dòng xe đông đúc dịp cuối năm mà còn có thể bị xử phạt theo quy định pháp luật.

Luật sư Nguyễn Đình Thế, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết nếu chở hàng cồng kềnh vượt quá giới hạn cho phép, người điều khiển phương tiện có thể bị xử phạt.

Theo điểm đ khoản 3 Điều 33 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không được mang, vác, chở vật cồng kềnh. Khoản 5 Điều 33 Luật này cũng quy định rõ giới hạn hàng hóa chở trên xe máy: không vượt quá 0,3m mỗi bên theo chiều rộng giá đèo hàng; không vượt quá 0,5m về phía sau theo thiết kế của nhà sản xuất; và chiều cao tính từ mặt đường không vượt quá 2m.

Theo điểm e khoản 3 Điều 7 Nghị định 168/2024, người điều khiển xe máy chở hàng cồng kềnh vượt quy định sẽ bị phạt từ 600.000 đến 800.000 đồng. Trường hợp người ngồi sau mang vác vật cồng kềnh, mức phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng theo điểm a khoản 5 Điều 12 Nghị định này.

Nếu hành vi chở hàng cồng kềnh gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên từ 10 đến 14 triệu đồng (điểm b khoản 10 Điều 7 Nghị định 168/2024) và người vi phạm bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe; nếu không gây tai nạn thì không bị trừ điểm.

Tự vận chuyển cây cảnh giúp tiết kiệm chi phí, song nếu cồng kềnh, che khuất tầm nhìn có thể bị xử lý theo quy định. Ảnh minh họa: THẢO HIỀN

Đối với xe đạp, xe đạp máy và các loại xe thô sơ khác, điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định 168/2024 quy định mức phạt từ 150.000 đến 250.000 đồng nếu chở hàng cồng kềnh.

Với ô tô, Điều 21 Nghị định 168/2024 quy định người điều khiển xe chở hàng trên nóc thùng; vượt quá bề rộng thùng xe; vượt phía trước hoặc phía sau thùng xe quá 1,1 lần chiều dài toàn bộ xe theo thiết kế ghi trong giấy chứng nhận kiểm định… sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1.000.000 đồng.

Trường hợp chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với xe tải (kể cả rơ moóc, sơ mi rơ moóc), mức phạt từ 2 đến 3 triệu đồng. Ngoài tiền phạt, người điều khiển ô tô còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Luật sư Thế lưu ý, hành vi chở cây cảnh cồng kềnh vi phạm quy định an toàn giao thông và gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, tài sản, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, với mức phạt tiền từ 30 đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 15 năm tùy mức độ.

Trong bối cảnh giao thông dịp cận Tết luôn đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ va chạm cao, người dân nên cân nhắc thuê phương tiện phù hợp hoặc vận chuyển đúng quy định về kích thước, chằng buộc an toàn để bảo đảm an toàn cho mình và người khác, đồng thời tránh những rủi ro pháp lý không đáng có.