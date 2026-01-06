Những bệnh nghề nghiệp nào được hưởng BHXH?

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 60/2025/TT-BYT quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH và hướng dẫn chẩn đoán, giám định mức suy giảm khả năng lao động do bệnh nghề nghiệp.
Điều 3 Thông tư 60/2025/TT-BYT quy định Danh mục 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH từ 15-2-2026 như sau:
| Nhóm bệnh
| STT
| Tên bệnh nghề nghiệp
| I. Bệnh bụi phổi - đường hô hấp
| 1
| Bệnh bụi phổi silic nghề nghiệp
| 2
| Bệnh bụi phổi amiăng nghề nghiệp
| 3
| Bệnh bụi phổi bông nghề nghiệp
| 4
| Bệnh bụi phổi talc nghề nghiệp
| 5
| Bệnh bụi phổi than nghề nghiệp
| 6
| Bệnh viêm phế quản mạn tính nghề nghiệp
| 7
| Bệnh hen nghề nghiệp
| II. Bệnh nhiễm độc hóa chất, kim loại nặng
| 8
| Bệnh nhiễm độc chì nghề nghiệp
| 9
| Bệnh nhiễm độc nghề nghiệp do benzen và đồng đẳng
| 10
| Bệnh nhiễm độc thủy ngân nghề nghiệp
| 11
| Bệnh nhiễm độc mangan nghề nghiệp
| 12
| Bệnh nhiễm độc 2,4,6-Trinitrotoluen (TNT) nghề nghiệp
| 13
| Bệnh nhiễm độc arsenic nghề nghiệp
| 14
| Bệnh nhiễm độc hóa chất bảo vệ thực vật nghề nghiệp (nhóm phosphor hữu cơ và carbamat)
| 15
| Bệnh nhiễm độc nicotin nghề nghiệp
| 16
| Bệnh nhiễm độc carbon monoxide nghề nghiệp
| 17
| Bệnh nhiễm độc cadmi nghề nghiệp
| III. Bệnh do yếu tố vật lý
| 18
| Bệnh điếc nghề nghiệp do tiếng ồn
| 19
| Bệnh giảm áp nghề nghiệp
| 20
| Bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân
| 21
| Bệnh nghề nghiệp do rung cục bộ
| 22
| Bệnh phóng xạ nghề nghiệp
| 23
| Bệnh đục thể thủy tinh nghề nghiệp
| IV. Bệnh da nghề nghiệp
| 24
| Bệnh nốt dầu nghề nghiệp
| 25
| Bệnh sạm da nghề nghiệp
| 26
| Bệnh viêm da tiếp xúc nghề nghiệp do crôm
| 27
| Bệnh da nghề nghiệp do tiếp xúc môi trường ẩm ướt, lạnh kéo dài
| 28
| Bệnh da nghề nghiệp do tiếp xúc với cao su tự nhiên và hóa chất phụ gia cao su
| V. Bệnh truyền nhiễm liên quan nghề nghiệp
| 29
| Bệnh Leptospira nghề nghiệp
| 30
| Bệnh viêm gan vi rút B nghề nghiệp
| 31
| Bệnh lao nghề nghiệp
| 32
| Nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
| 33
| Bệnh viêm gan vi rút C nghề nghiệp
| VI. Bệnh ung thư, bệnh đặc biệt
| 34
| Bệnh ung thư trung biểu mô nghề nghiệp
| 35
| Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19) nghề nghiệp