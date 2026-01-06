Bạn đọc

Những bệnh nghề nghiệp nào được hưởng BHXH?

(PLO)- Danh mục 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH vừa được Bộ Y tế ban hành, chính thức áp dụng từ 15-2-2026.

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 60/2025/TT-BYT quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH và hướng dẫn chẩn đoán, giám định mức suy giảm khả năng lao động do bệnh nghề nghiệp.

Điều 3 Thông tư 60/2025/TT-BYT quy định Danh mục 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH từ 15-2-2026 như sau:

Nhóm bệnh
 STT
 Tên bệnh nghề nghiệp
I. Bệnh bụi phổi - đường hô hấp
 1
 Bệnh bụi phổi silic nghề nghiệp
2
 Bệnh bụi phổi amiăng nghề nghiệp
3
 Bệnh bụi phổi bông nghề nghiệp
4
 Bệnh bụi phổi talc nghề nghiệp
5
 Bệnh bụi phổi than nghề nghiệp
6
 Bệnh viêm phế quản mạn tính nghề nghiệp
7
 Bệnh hen nghề nghiệp
II. Bệnh nhiễm độc hóa chất, kim loại nặng
 8
 Bệnh nhiễm độc chì nghề nghiệp
9
 Bệnh nhiễm độc nghề nghiệp do benzen và đồng đẳng
10
 Bệnh nhiễm độc thủy ngân nghề nghiệp
11
 Bệnh nhiễm độc mangan nghề nghiệp
12
 Bệnh nhiễm độc 2,4,6-Trinitrotoluen (TNT) nghề nghiệp
13
 Bệnh nhiễm độc arsenic nghề nghiệp
14
 Bệnh nhiễm độc hóa chất bảo vệ thực vật nghề nghiệp (nhóm phosphor hữu cơ và carbamat)
15
 Bệnh nhiễm độc nicotin nghề nghiệp
16
 Bệnh nhiễm độc carbon monoxide nghề nghiệp
17
 Bệnh nhiễm độc cadmi nghề nghiệp
III. Bệnh do yếu tố vật lý
 18
 Bệnh điếc nghề nghiệp do tiếng ồn
19
 Bệnh giảm áp nghề nghiệp
20
 Bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân
21
 Bệnh nghề nghiệp do rung cục bộ
22
 Bệnh phóng xạ nghề nghiệp
23
 Bệnh đục thể thủy tinh nghề nghiệp
IV. Bệnh da nghề nghiệp
 24
 Bệnh nốt dầu nghề nghiệp
25
 Bệnh sạm da nghề nghiệp
26
 Bệnh viêm da tiếp xúc nghề nghiệp do crôm
27
 Bệnh da nghề nghiệp do tiếp xúc môi trường ẩm ướt, lạnh kéo dài
28
 Bệnh da nghề nghiệp do tiếp xúc với cao su tự nhiên và hóa chất phụ gia cao su
V. Bệnh truyền nhiễm liên quan nghề nghiệp
 29
 Bệnh Leptospira nghề nghiệp
30
 Bệnh viêm gan vi rút B nghề nghiệp
31
 Bệnh lao nghề nghiệp
32
 Nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
33
 Bệnh viêm gan vi rút C nghề nghiệp
VI. Bệnh ung thư, bệnh đặc biệt
 34
 Bệnh ung thư trung biểu mô nghề nghiệp
35
 Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19) nghề nghiệp
TRẦN MINH
