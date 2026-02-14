Nhà hàng, quán ăn phụ thu phí Tết thế nào để không bị phạt? 14/02/2026 13:19

(PLO)- Hàng quán có thể áp dụng phí Tết để bù đắp chi phí tăng cao nhưng phải niêm yết rõ ràng, thông báo trước và không bán cao hơn giá công bố.

Mỗi dịp Tết, nhiều nhà hàng, quán ăn thông báo phụ thu phí Tết với lý do chi phí nhân sự và vận hành tăng cao. Tuy nhiên, không ít khách hàng băn khoăn việc thu thêm này có đúng luật hay không. Nếu thu thì phải thực hiện thế nào để tránh vi phạm?

Luật sư Đào Thị Bích Liên, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết việc nhà hàng, quán ăn áp dụng phí Tết không bị pháp luật cấm. Tuy nhiên, khoản phụ thu này chỉ hợp pháp khi đáp ứng đầy đủ điều kiện về công khai, minh bạch giá và không vi phạm quy định quản lý giá của Nhà nước.

Theo luật sư, phụ thu phí Tết phù hợp quy định khi cơ sở kinh doanh niêm yết giá công khai, thông báo trước cho khách hàng. Mức giá không được vượt quá quy định của Nhà nước (nếu thuộc diện bình ổn giá) hoặc nằm trong phạm vi thỏa thuận hợp lý giữa các bên.

Phụ thu dịp Tết chỉ hợp pháp khi được thông báo rõ ràng và không bán cao hơn giá niêm yết. Ảnh: AI

Thực tế, phụ thu dịp Tết nhằm bù đắp chi phí tiền lương làm thêm ngày lễ có thể lên đến 300% lương và các chi phí vận hành phát sinh khác. Tuy nhiên, việc tăng giá hay phụ thu không thể thực hiện tùy tiện.

Khoản 1 và khoản 2 Điều 29 Luật Giá 2023 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) quy định niêm yết giá là hình thức công khai về giá. Giá niêm yết phải bao gồm đầy đủ thuế, phí, lệ phí và được thể hiện bằng Đồng Việt Nam. Việc niêm yết phải rõ ràng, không gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm niêm yết giá bằng các hình thức như in, dán, ghi trên bảng hoặc bao bì. Việc niêm yết phải thực hiện tại địa điểm bán hàng hoặc trang thông tin điện tử để khách hàng và cơ quan quản lý dễ dàng nhận biết.

Như vậy, nếu nhà hàng thu thêm phí Tết nhưng không niêm yết cụ thể hoặc thông báo rõ ràng từ trước có thể bị xem là vi phạm quy định về công khai thông tin giá.

Bên cạnh đó, bán cao hơn giá niêm yết có thể bị phạt. Cụ thể, điểm a khoản 1 Điều 13 Nghị định 87/2024 quy định phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không niêm yết giá hoặc niêm yết không rõ ràng gây nhầm lẫn.

Đáng chú ý, theo điểm a khoản 4 Điều 13 Nghị định này, hành vi bán cao hơn giá niêm yết có thể bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Trường hợp dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá, mức phạt có thể lên tới 20 đến 30 triệu đồng. Ngoài ra, cơ sở vi phạm buộc phải thực hiện niêm yết giá đúng quy định.

Theo khoản 4 Điều 3 Nghị định 87/2024, mức phạt trên áp dụng đối với cá nhân; nếu là tổ chức, mức phạt sẽ gấp đôi.

Luật sư Liên cũng lưu ý, nếu cơ sở kinh doanh tăng giá cực đoan, dùng thủ đoạn uy hiếp tinh thần hoặc ép buộc khách hàng trả tiền vượt thỏa thuận, hành vi có thể bị xem xét về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo Điều 170 Bộ luật Hình sự, mức phạt tù từ 1 đến 5 năm tùy tính chất, mức độ vi phạm.

Do đó, phụ thu phí Tết không sai nếu minh bạch. Ngược lại, việc thu thêm nhưng không công khai, thu cao hơn giá niêm yết hoặc có yếu tố ép buộc đều có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.