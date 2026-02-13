Rác sinh hoạt tồn đọng khiến phố phường Tây Ninh nhếch nhác dịp cận Tết 13/02/2026 20:47

(PLO)- Cận Tết, rác sinh hoạt tồn đọng nhiều ngày tại một số phường ở Tây Ninh khiến người dân bức xúc, phố phường kém mỹ quan, mất vệ sinh.

Những ngày cận Tết, thay vì không khí tất bật dọn dẹp, chỉnh trang nhà cửa đón xuân, nhiều tuyến đường nội thị ở tỉnh Tây Ninh lại rơi vào cảnh rác sinh hoạt chất đống trước cửa nhà dân. Tình trạng này kéo dài nhiều ngày, ảnh hưởng trực tiếp đến mỹ quan đô thị và đời sống sinh hoạt của người dân.

Rác sinh hoạt chất đống trên đường gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: MP

Theo phản ánh tại phường Hòa Thành và phường Long Hoa, thời gian gần đây, việc thu gom rác thải sinh hoạt phát sinh nhiều bất cập.

Nếu như trước đây rác được thu gom hằng ngày (trừ thứ Bảy), có lịch và giờ cụ thể cho từng tuyến đường, thì nay tần suất chỉ khoảng một tuần một lần, thậm chí có nơi gần 10 ngày mới thu gom. Đáng nói, lịch thu gom không được thông báo cụ thể theo từng khu vực, khiến người dân bị động.

Rác nằm chờ nhiều ngày giữa khu dân cư

Tại khu phố Giang Tân, phường Hòa Thành, bà Lê Thị Mỹ Duyên (51 tuổi) cho biết trước đây rác được thu gom khá đều đặn nên khu vực luôn sạch sẽ, thông thoáng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, có khi gần một tuần mới lấy rác một lần. Do không biết chính xác thời điểm xe đến, nhiều gia đình buộc phải mang rác ra vỉa hè trước nhà để chờ.

Rác sinh hoạt chất hàng đóng trên đường trước cửa chợ Long Hoa. Ảnh: MP

“Hầu như nhà nào cũng để rác sẵn trước cửa. Rác để lâu bốc mùi, nhất là những ngày nắng nóng. Trẻ nhỏ, người già đi ngang qua đều bị ảnh hưởng. Trong khi đó, phí thu gom rác vẫn đóng đủ hằng tháng”, bà Duyên băn khoăn và mong muốn có lịch thu gom cụ thể, ổn định để người dân chủ động thực hiện.

Tương tự, tại khu phố Long Chí, phường Hòa Thành, ông Trần Văn Minh (48 tuổi) cho biết lượng rác tăng lên đáng kể khi rác từ các tuyến hẻm cũng được mang ra tập kết ở đường chính. Có hôm trời mưa, nước rỉ từ rác chảy ra mặt đường, vừa mất vệ sinh vừa gây mùi khó chịu.

Rác chất đống nằm trên vỉa hè nhiều ngày không được thu gom. Ảnh: MP

Không chỉ riêng phường Hòa Thành, tại phường Long Hoa, tình trạng rác tồn đọng cũng diễn ra tương tự. Bà Nguyễn Thị Hồng (42 tuổi, khu phố Long Thới) cho hay trước đây rác được thu gom hằng ngày, có giờ giấc cụ thể nên người dân chủ động mang rác ra đúng thời điểm. Nay, một tuần đến gần 10 ngày mới lấy một lần, lại không có lịch rõ ràng, khiến rác phải “nằm chờ” ngoài vỉa hè nhiều ngày, ruồi muỗi bu nhiều, mùi hôi bốc lên nồng nặc.

Địa phương kiến nghị tháo gỡ

Tình trạng rác ứ đọng không chỉ ảnh hưởng sinh hoạt mà còn tác động đến hoạt động kinh doanh, buôn bán, nhất là dịp cận Tết khi nhu cầu mua sắm tăng cao. Ông Lê Thành Quốc (50 tuổi), tiểu thương tại khu phố 2, phường Long Hoa, chia sẻ rác chất đống ngay trước cửa tiệm khiến khách ngại ghé vào, trong khi lượng rác phát sinh từ dọn dẹp cuối năm và hoạt động kinh doanh tăng mạnh.

Rác sinh hoạt nằm tràn lan trên đường. Ảnh: MP

Theo ông Trần Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND phường Long Hoa, công tác thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn thời gian qua gặp khó khăn khách quan về khung giờ hoạt động. Thực hiện Quyết định số 32/2025/QĐ-UBND ngày 29/4/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh, xe vệ sinh môi trường tại khu vực nội thị chỉ được phép hoạt động từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau. Trong khi đó, đơn vị xử lý rác chỉ tiếp nhận rác từ 7 giờ đến 18 giờ hằng ngày.

Sự chênh lệch hoàn toàn giữa khung giờ xe được phép lưu thông và khung giờ nhà máy tiếp nhận rác khiến đơn vị thu gom không thể bàn giao rác ngay sau khi thu gom ban đêm, dẫn đến nguy cơ tồn đọng tại khu dân cư.

Trước thực tế này, UBND phường Long Hoa đã báo cáo, kiến nghị cơ quan chức năng tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác cho phù hợp với giờ hoạt động của xe vận chuyển; hoặc xem xét cho phép phương tiện vận chuyển rác hoạt động ban ngày để kịp tiến độ bàn giao, tránh ứ đọng.

Rác nằm bề bộn không được thu gom thành đống to. Ảnh: MP

Địa phương cũng cho biết sẽ phối hợp với đơn vị thu gom thông tin kịp thời đến người dân về lịch thu gom cụ thể khi có điều chỉnh, đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.

Trong bối cảnh địa phương đang hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp, việc tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, khung giờ hoạt động và công khai lịch thu gom theo từng tuyến, từng khu vực là yêu cầu cấp thiết. Giải quyết dứt điểm tình trạng rác tồn đọng không chỉ bảo đảm môi trường sống trong lành cho người dân mà còn đáp ứng kỳ vọng chính đáng của cộng đồng trong những ngày giáp Tết.