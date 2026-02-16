Ép lì xì 'theo lệ làng': Có trái pháp luật không? 16/02/2026 09:18

(PLO)- Ép lì xì theo “lệ làng” không chỉ làm mất ý nghĩa phong tục mà còn có thể vi phạm nguyên tắc tự nguyện trong giao dịch dân sự.

Mừng tuổi đầu năm vốn là nét đẹp văn hóa, gửi gắm lời chúc may mắn và bình an trong những ngày Tết.

Tuy nhiên, khi việc lì xì được gắn với “lệ làng” kèm mức tiền ấn định hoặc mang tính bắt buộc, không ít người cảm thấy áp lực, thậm chí e ngại nếu không thực hiện theo.

Vậy hành vi “ép” mừng tuổi như vậy có phù hợp với quy định pháp luật hay không?

Luật sư Lê Hữu Nghĩa, Đoàn Luật sư TP.HCM cho rằng tục mừng tuổi đầu năm đã tồn tại từ lâu đời và được xem là một nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Việt. Phong bao lì xì không đơn thuần mang giá trị vật chất mà gửi gắm lời chúc may mắn, bình an cho năm mới. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tập tục này bị biến tướng khi xuất hiện hành vi ép buộc người khác phải mừng tuổi, làm mất đi ý nghĩa tốt đẹp vốn có.

Lì xì được xem là giao dịch dân sự theo quy định tại Điều 116 Bộ luật Dân sự 2015. Ảnh: THẢO HIỀN.

Về bản chất pháp lý, mừng tuổi được xem là một giao dịch dân sự theo quy định tại Điều 116 Bộ luật Dân sự 2015.

Pháp luật dân sự đặt ra nguyên tắc cơ bản: “Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận” (khoản 2 Điều 3 Bộ luật Dân sự 2015). Đồng thời, một trong những điều kiện để giao dịch dân sự có hiệu lực là chủ thể tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện (điểm b khoản 1 Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015).

Như vậy, việc ép buộc người khác phải mừng tuổi đã vi phạm nguyên tắc tự do, tự nguyện trong giao dịch dân sự. Trong trường hợp có sự cưỡng ép, giao dịch có thể bị xem xét vô hiệu theo quy định của pháp luật.

Không chỉ dừng ở quan hệ dân sự, nếu cá nhân lợi dụng dịp Tết, dùng thủ đoạn hoặc tạo ra hoàn cảnh nhằm buộc người khác phải đưa tiền, tài sản trái quy định pháp luật, hành vi này còn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.

Cụ thể, điểm b khoản 2 Điều 18 Nghị định 282/2025 quy định phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi “dùng thủ đoạn hoặc tạo ra hoàn cảnh để buộc người khác đưa tiền, tài sản trái quy định của pháp luật”. Ngoài ra, người vi phạm còn bị buộc trả lại tài sản cho chủ sở hữu hợp pháp theo điểm b khoản 4 Điều 18 của Nghị định này.

Từ góc độ pháp lý, có thể khẳng định mừng tuổi phải xuất phát từ sự tự nguyện. Mọi hành vi ép buộc không chỉ làm méo mó một nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật.