Lì xì sớm và xe miễn phí: Quà Tết sớm cho sinh viên xa nhà 25/01/2026 15:36

(PLO)- Bên cạnh các chuyến xe miễn phí đưa sinh viên khó khăn về quê đón Tết, nhiều trường học, đơn vị còn có nhiều hoạt động chăm lo cho sinh viên ở lại thành phố dịp Tết.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều trường đại học và đơn vị hỗ trợ sinh viên tại TP.HCM đã triển khai hàng loạt hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho sinh viên, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên xa nhà, ở lại thành phố hoặc chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Đưa sinh viên khó khăn về quê đón Tết

Tại Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM, năm nay, đơn vị này tiếp tục triển khai chương trình “Chuyến xe mùa xuân – Tết Sum vầy 2026” dự kiến trao 1.500 vé xe kèm quà Tết cho sinh viên và người lao động khó khăn từ TP.HCM về quê đón Tết.

Chương trình sẽ diễn ra lúc 6 giờ ngày 7-2-2026 (nhằm 20 tháng Chạp âm lịch) tại Nhà Văn hóa Sinh viên. Năm nay, chương trình đặc biệt ưu tiên sinh viên, người lao động có hộ khẩu tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ.

Sinh viên đăng ký nhận vé xe miễn phí tại Nhà Văn hóa Sinh viên. Ảnh: SAC

Tương tự, Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM cũng đang khẩn trương triển khai chương trình “Hành trình mùa Xuân”, hỗ trợ sinh viên về quê đón Tết.

Theo kế hoạch, các chuyến xe sẽ khởi hành vào ngày 8-2-2026 (nhằm 21 tháng Chạp), sử dụng xe từ 30 đến 45 chỗ, bảo đảm điều kiện di chuyển ổn định cho sinh viên. Chương trình phục vụ nhiều tuyến về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ như Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và Quảng Trị, đáp ứng nhu cầu về quê của đông đảo sinh viên nội trú.

Bên cạnh đó, Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM cũng quan tâm chăm lo cho những sinh viên không có điều kiện về quê. Ký túc xá đang tiếp nhận sinh viên đăng ký ở lại trong dịp Tết, đồng thời tổ chức thăm hỏi, tặng quà và động viên tinh thần, giúp các em yên tâm sinh hoạt và đón Tết trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Sinh viên, người lao động khó khăn ở TP.HCM nhiều năm nay luôn được hỗ trợ các chuyến xe miễn phí mỗi dịp Tết đến xuân về. Ảnh: SAC

Giữ xe miễn phí cho sinh viên, nhiều phần lì xì ý nghĩa

Bên cạnh tổ chức các chuyến xe miễn phí, Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM còn tổ chức chương trình “Xuân từ triệu tấm lòng vàng”, với các hoạt động họp mặt, giao lưu, trao quà Tết cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết.

Dự kiến, 700 phần quà Tết với tổng trị giá khoảng 700 triệu đồng sẽ được trao tặng, góp phần mang đến một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình cho học sinh, sinh viên đang học tập và sinh sống tại TP.HCM.

Không những vậy, xuyên suốt ba tháng dịp Tết (từ ngày 1-12-2025 đến 28-2-2026), Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp, giới thiệu khoảng 4.000 việc làm Tết bán thời gian cho sinh viên có nhu cầu.

Các vị trí tuyển dụng chủ yếu là những công việc đặc thù trong dịp Tết như thu ngân, nhân viên kho, lên hàng, gói quà tại siêu thị; phục vụ, phụ bếp, giữ xe tại nhà hàng, chuỗi cửa hàng ăn uống; nhân viên bảo vệ, giao hàng, phụ việc nhà, trông coi nhà cửa trong dịp Tết.

Thu nhập dao động từ 25.000 – 50.000 đồng/giờ hoặc 200.000 – 500.000 đồng/ngày, tùy tính chất công việc; riêng các ngày Tết, nhiều doanh nghiệp chi trả lương gấp đôi, gấp ba hoặc kèm quà, lì xì cho sinh viên.

Bên cạnh tổ chức các chuyến xe miễn phí, nhiều trường ĐH, CĐ tại TP.HCM hỗ trợ quà, lì xì tết cho sinh viên.

Trường Đại học Luật TP.HCM cũng đã sớm rà soát, tiếp nhận đăng ký để trao quà cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhằm kịp thời động viên, sẻ chia và giúp sinh viên đón Tết ấm áp hơn.

Theo đó, mỗi sinh viên được trao một phần quà Tết bằng hiện vật trị giá 500.000 đồng, kèm 700.000 đồng tiền mặt từ nguồn hỗ trợ của trường và các mạnh thường quân, cùng một vé xe về quê giá trị từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng, tùy khu vực.

Đối với sinh viên không thể về quê đón Tết, tổng mức hỗ trợ lên đến 2,7 triệu đồng, góp phần giúp các em ổn định sinh hoạt và an tâm đón Tết tại TP.HCM.

Trường Đại học Công Thương TP.HCM cũng triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, chăm lo cho sinh viên khó khăn với tổng kinh phí hơn một tỉ đồng.

Cụ thể, trường tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương – Tết đong đầy” nhằm hỗ trợ sinh viên khó khăn có hộ khẩu tại Khánh Hòa, Gia Lai (Đông Gia Lai), Đắk Lắk (Đông Đắk Lắk) – những địa phương chịu ảnh hưởng bởi bão lũ về quê đón Tết an toàn. Đồng thời trao mỗi sinh viên một phần quà trị giá 500.000 đồng.

Bên cạnh đó, trường trao 100 suất lì xì trị giá 200.000 đồng cho sinh viên không có điều kiện về quê, đang ở trọ tại TP.HCM. Nhà trường còn thông báo bố trí khu vực giữ xe máy, xe đạp miễn phí cho sinh viên trong thời gian nghỉ Tết.

Đối với sinh viên ở lại TP.HCM, các em sẽ được tham gia chương trình “Tết xa quê” tại ký túc xá, bảo đảm ăn ở, sinh hoạt tập trung và các hoạt động đón Tết chung.