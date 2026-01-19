Kế hoạch triển khai một số chính sách đặc thù phát triển giáo dục 19/01/2026 20:50

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định 131 ngày 19-1 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết 248/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Theo đó, kế hoạch nêu rõ mục tiêu xác định cụ thể, đầy đủ, toàn diện các công việc, nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành nghị quyết, bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực.

Kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong việc thực hiện các hoạt động triển khai thi hành nghị quyết theo quan điểm 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký quyết định ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết 248/2025 của Quốc hội, phân công rõ trách nhiệm, lộ trình và nhiệm vụ nhằm tạo đột phá phát triển giáo dục. Ảnh minh họa: TT

Theo kế hoạch, Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND các tỉnh, thành và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức hội nghị, tọa đàm quán triệt, truyền thông, phổ biến nghị quyết và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nghị quyết. Thời gian thực hiện trong năm 2026.

Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan ngang bộ, HĐND, UBND các tỉnh, thành và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định chi tiết nghị quyết.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các cơ quan, tổ chức có liên quan tiến hành rà soát các văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo lộ trình, chậm nhất ngày 20-6-2026.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, HĐND, UBND các cấp chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT, Bộ Tư pháp, các cơ quan, tổ chức có liên quan gửi danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới về Bộ GD&ĐT trong tháng 2-2026 để theo dõi.

Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về các nội dung của nghị quyết. Thời gian thực hiện là trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT giúp Chính phủ, Thủ tướng hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành và các cơ quan khác liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong kế hoạch theo đúng tiến độ.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trong việc ban hành mới các quy định về trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất theo hình thức rút gọn đối với các dự án đầu tư công trung hạn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo do HĐND cấp tỉnh quyết định bổ sung.

Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng rà soát, thực hiện theo thẩm quyền hoặc tham mưu cơ quan, người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định để phù hợp với quy định của nghị quyết liên quan đến lực lượng vũ trang.