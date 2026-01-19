Điều kiện để giáo viên hợp đồng nhận thưởng theo Nghị định 73 19/01/2026 16:38

(PLO)- Bộ Tài chính vừa có những giải đáp cụ thể về điều kiện để giáo viên hợp đồng được hưởng tiền thưởng theo Nghị định 73/2024 cũng như nguồn kinh phí chi trả cho lực lượng này.

Nghị định 73 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nghị định có hiệu lực từ tháng 7-2024.

Giờ học mỹ thuật của học sinh Trường Tiểu học Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Những ngày qua, khoản thưởng theo Nghị định 73 được nhiều người quan tâm. Nhiều giáo viên hợp đồng băn khoăn vì không có gì trong khi đồng nghiệp biên chế được nhận một khoản tương đối khá.

Một cô giáo ở Thái Nguyên đã gửi câu hỏi về vấn đề trên tới Bộ Tài chính: "Tôi là giáo viên theo hợp đồng Nghị định 111/2022. Tôi thuộc đối tượng được hưởng tiền thưởng theo Nghị định 73/2024. Tuy nhiên, Thông tư 62/2024 của Bộ Tài chính thì hợp đồng theo Nghị định 111 không thuộc đối tượng để thống kê chi quỹ tiền thưởng.

Do đó khi thực hiện phân bổ ngân sách thì trường tôi chỉ được phân bổ 10% tổng quỹ lương của các giáo viên biên chế làm quỹ tiền thưởng. Do đó, trường chỉ chia tiền thưởng cho giáo viên biên chế với lý do giáo viên hợp đồng nghị định 111 không có quỹ thưởng.

Việc trường xác định quỹ tiền thưởng đó chỉ thưởng cho giáo viên biên chế là đúng hay sai? Nếu trường đã hiểu sai thì giáo viên hợp đồng theo Nghị định 111 như tôi có được chia quỹ thưởng này hay không?". Nữ giáo viên mong được trả lời sớm vì chỉ còn 9 ngày nữa là đến hạn chi thưởng.

Trả lời trên Cổng thông tin điện tử, Bộ Tài chính cho biết người làm theo chế độ hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022 tại các trường học thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thoả thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204/2004 (quy định chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức) được hưởng chế độ tiền thưởng theo Nghị định 73.

Tuy nhiên, Thông tư số 62/2024 của Bộ Tài chính quy định các đối tượng làm việc theo chế độ hợp đồng nêu trên không được tổng hợp chung khi xác định số lượng cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để áp dụng chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 73.

Vì thế, nguồn kinh phí chi trả tiền thưởng cho các đối tượng hợp đồng bố trí từ dự toán ngân sách nhà nước được giao và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.

Trên thực tế, các trường hiểu đúng theo Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Theo đó, quỹ tiền thưởng bằng 10% tổng quỹ tiền lương của giáo viên, nhân viên biên chế.

Hiệu trưởng một trường THCS tại phường Gò Vấp, TP.HCM cho biết đối tượng được thưởng chủ yếu là viên chức trong biên chế. Đối với người lao động làm việc hợp đồng theo Nghị định 111, chỉ những trường hợp được trả lương theo hệ số quy định tại Nghị định 204 mới thuộc diện chi trả. Vì thế, nhân viên hợp đồng không thuộc diện được hưởng chế độ khen thưởng theo Nghị định 73. Đây cũng là cách thực hiện thống nhất tại hầu hết các cơ sở giáo dục.

Để hỗ trợ cho lực lượng này, vị hiệu trưởng trên cho biết đã lựa chọn giải pháp điều chỉnh, nâng lương theo từng năm trong khả năng cân đối nguồn thu hợp pháp của nhà trường, chủ yếu từ các khoản thu dịch vụ. Tuy nhiên, việc này cũng phải được tính toán thận trọng do số lượng lao động hợp đồng khá lớn, lên tới gần 20 người, chưa kể các hợp đồng ngắn hạn như nhân viên bếp, tạp vụ.

Hạn cuối để chia thưởng cho giáo viên theo Nghị định 73 là ngày 31-1.

Theo thống kê gần nhất, cả nước có khoảng 50.000 giáo viên hợp đồng theo Nghị định 111 (làm một số công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập).