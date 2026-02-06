Đề xuất đại học không được tăng chỉ tiêu nếu tỉ lệ sinh viên có việc làm dưới 70% 06/02/2026 09:25

(PLO)- Theo dự thảo mới của Bộ GD&ĐT, các trường đại học sẽ không được tăng chỉ tiêu tuyển sinh nếu tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm thấp hơn 70%.

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về việc xác định số lượng tuyển sinh các trình độ giáo dục đại học và cao đẳng ngành giáo dục mầm non. Dự thảo đưa ra nhiều quy định mới gắn chỉ tiêu tuyển sinh với năng lực thực tế của các trường, tỉ lệ sinh viên có việc làm và điều kiện cơ sở vật chất.

Một trong những thay đổi quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường học tập của sinh viên là việc xác định số lượng tuyển sinh sẽ được tính toán riêng cho từng địa điểm đào tạo cụ thể.

Theo dự thảo, số lượng tuyển sinh được xác định và công bố riêng cho trụ sở chính và từng phân hiệu của cơ sở đào tạo. Quy định này nhằm đảm bảo sinh viên được học tập tại nơi đáp ứng đúng các điều kiện đảm bảo chất lượng, tránh tình trạng các trường dồn chỉ tiêu về một địa điểm không đủ năng lực cơ sở vật chất.

Cụ thể, năng lực đào tạo được tính toán dựa trên diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo tại từng địa điểm, với định mức tối thiểu là 2,8 m2/người học quy đổi. Điều này đồng nghĩa với việc các trường không thể tuyển sinh vượt quá sức chứa thực tế của giảng đường, phòng thí nghiệm và thư viện tại nơi sinh viên theo học.

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về việc xác định số lượng tuyển sinh. Ảnh minh họa: TT

Dự thảo cũng chuyển từ việc xác định chỉ tiêu theo lĩnh vực rộng sang xác định theo nhóm ngành và ngành đào tạo. Đặc biệt, đối với các nhóm ngành ảnh hưởng trực tiếp đến an sinh xã hội và sức khỏe, Bộ GD&ĐT đề xuất bắt buộc phải xác định số lượng chỉ tiêu chi tiết theo từng ngành (thay vì nhóm ngành).

Các trường hợp này bao gồm: Ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe, pháp luật; các ngành đào tạo trình độ tiến sĩ.

Quy định này giúp đảm bảo đội ngũ giảng viên có chuyên môn phù hợp với ngành đào tạo, tránh tình trạng giảng viên chuyên môn này lại đi dạy chuyên môn khác để "gánh" chỉ tiêu.

Nhằm hướng đến chất lượng đào tạo thực chất và quyền lợi đầu ra của người học, dự thảo đưa ra các tiêu chí để khống chế việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh.

Theo đó, các trường đại học không được tăng số lượng tuyển sinh so với năm trước của một ngành hoặc nhóm ngành nếu rơi vào các trường hợp sau:

Tỉ lệ thôi học năm đầu cao hơn 15%: Con số này phản ánh mức độ hài lòng và sự phù hợp của sinh viên với ngành học.

Tỉ lệ người tốt nghiệp có việc làm thấp hơn 70% : Tỉ lệ này được tính trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Quy định này buộc các trường phải có trách nhiệm hơn trong công tác tư vấn hướng nghiệp, nâng cao chất lượng giảng dạy và hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm, thay vì chỉ tập trung vào số lượng tuyển sinh đầu vào.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xét tuyển của các trường và cơ hội cho thí sinh, dự thảo cho phép một biên độ dao động nhất định về số lượng người học thực tế.

Cụ thể, số lượng thực tuyển (số người nhập học và có đăng ký học tập) được phép vượt so với số lượng đã công bố, nhưng không vượt quá 5% đối với trình độ đại học và không quá 20% đối với trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Sự linh hoạt này vẫn phải đảm bảo không vượt quá năng lực đào tạo tối đa của nhà trường.