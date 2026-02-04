Học sinh lớp 7 sáng tạo trò chơi giáo dục, giành giải nhất cuộc thi khởi nghiệp 04/02/2026 15:32

Ngày 4-2, tại Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức trao giải cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp (Startup) cấp TP năm học 2025-2026.

Vòng chung kết cuộc thi diễn ra từ ngày 2-2 với sự tham gia của 36 dự án đến từ các trường THCS, THPT trên địa bàn TP.HCM.

Bà Huỳnh Lê Như Trang (thứ 4 từ trái qua) và bà Trần Thuý Trâm Quyên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng trao giải nhất cho các dự án xuất sắc. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo Ban giám khảo, nhiều dự án năm nay đã ứng dụng AI để tạo ra các giải pháp y tế, cảnh báo nguy hiểm, hỗ trợ con người trong đời sống. Ngoài ra, còn có các sản phẩm mang tính giáo dục như: Trò chơi kiến thức dạng board game, hoặc những dự án tận dụng nền tảng sẵn có như Roblox.

Ban tổ chức đã trao 12 giải Khuyến khích, 6 giải Ba, 4 giải Nhì và 2 giải Nhất.

Trong đó, 2 giải Nhất thuộc về dự án “Kidguard” của học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cầu Ông Lãnh) và dự án “Balance up” của học sinh Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn).

Đại diện cho nhóm nghiên cứu, Nguyễn Thiên Phúc, học sinh lớp 7, cho hay dự án là một bộ trò chơi giải trí (board game) hướng tới giúp học sinh, giáo viên và phụ huynh thấu hiểu nhau hơn.

Chia sẻ về cơ chế chơi, Thiên Phúc cho biết mỗi người chơi sẽ chọn một nhân vật, sau đó sử dụng các nguồn lực như thời gian và tiền bạc để đầu tư vào 18 ô phân hiệu thuộc 6 khía cạnh của cuộc sống. Người chơi di chuyển bằng cách gieo xúc xắc và rút các thẻ sự kiện chứa đựng thử thách hoặc may mắn.

Điểm độc đáo trò chơi này là việc lồng ghép các bài học đạo đức qua câu thành ngữ "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Thiên Phúc giải thích: "Ví dụ khi một người rơi vào ô 'nghiện', sẽ có hai trường hợp xảy ra. Hoặc người đó có thể cám dỗ người bạn gần nhất cùng rơi vào ô này, hoặc chính người bạn đó sẽ cảm hóa và giúp họ thoát khỏi sự sa ngã. Cơ chế này giúp người chơi thấm thía ý nghĩa của việc chọn bạn mà chơi và sự tương trợ lẫn nhau".

Thiên Phúc và nhóm bạn đã dành toàn bộ kỳ nghỉ hè tại các không gian làm việc chung để nghiên cứu và hoàn thiện dự án. Hiện trò chơi đã được thử nghiệm với hơn 300 người tại các buổi hội thảo trong và ngoài trường học.

Đại diện nhóm đạt giải Nhất với dự án Kidguard, em Nguyễn Ái My, học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh, cho biết đây là thiết bị hỗ trợ bảo vệ an toàn cho trẻ em trong những tình huống người lớn vô tình bỏ quên trẻ trên xe hơi. Nhóm kỳ vọng sản phẩm sẽ trở thành giải pháp mang giá trị nhân văn, nâng cao ý thức phòng ngừa và hạn chế tai nạn đáng tiếc liên quan đến an toàn trẻ em.

Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, chia sẻ các dự án bao phủ 5 lĩnh vực then chốt: Công nghiệp chế tạo; môi trường và nông nghiệp; giáo dục, văn hóa, du lịch; sức khỏe, y tế và kinh doanh tác động xã hội.

Cuộc thi năm nay cho thấy sự đa dạng của các đội hình tham gia, từ học sinh THCS, THPT đến các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Qua quá trình mày mò nghiên cứu, các em không chỉ tạo ra những sản phẩm sáng tạo mà còn rèn luyện được tư duy giải quyết vấn đề, khả năng phản biện và kỹ năng làm việc nhóm.

Kết quả chung cuộc, Ban giám khảo đã lựa chọn 15 dự án tiêu biểu nhất thuộc 5 lĩnh vực để đại diện TP.HCM tham dự cuộc thi cấp quốc gia. Đây là những dự án có tính khả thi cao, thể hiện sự tự tin và khát vọng khẳng định bản thân của thế hệ trẻ trước những vận hội mới của khoa học công nghệ.