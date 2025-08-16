Loạt dự án vì cộng đồng tranh tài bán kết cuộc thi khởi nghiệp 16/08/2025 15:02

(PLO)- Tại bán kết cuộc thi khởi nghiệp do 3 trường đại học ở TP.HCM tổ chức, nhiều ý tưởng của sinh viên hướng đến cộng đồng, người yếu thế trong xã hội.

Ngày 16-8, tại Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, 20 dự án của sinh viên ĐH, Cao đẳng tại TP.HCM đã tranh tài vòng bán kết Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP.HCM năm 2025.

Đây là cuộc thi cấp thành phố do Trường ĐH Luật TP.HCM phối hợp cùng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM và Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM tổ chức.

PGS.TS.KTS Lê Văn Thương, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM nhấn mạnh, cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo là sân chơi học thuật bổ ích, là nơi các dự án khởi nghiệp được định hình và tinh thần đổi mới được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng sinh viên; đặc biệt là trong các lĩnh vực có tầm ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống đô thị và văn hóa xã hội như kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, pháp luật, văn hóa…

Ban tổ chức hy vọng đến với cuộc thi khởi nghiệp này, các thí sinh mạnh dạn chia sẻ ý tưởng, dám nghĩ, dám làm để mỗi ý tưởng dù nhỏ nhưng sẽ tạo nên những thay đổi lớn.

Được biết, 20 dự án tranh tài lần này là những ý tưởng xuất sắc được tuyển chọn từ gần 100 ý tưởng khởi nghiệp của các đội thi đến từ các trường ĐH, Cao đẳng trên địa bàn TP.HCM.

20 đội thi chụp hình lưu niệm cùng với ban giám khảo, ban tổ chức trước khi tranh tài vòng bán kết.

Đặc biệt, có nhiều ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên không chỉ mang yếu tố thương mại mà còn hướng đến cộng đồng, nhất là những người yếu thế trong xã hội. Cụ thể, dự án Tâm lạc center hướng đến người cao tuổi của nhóm BLUE AURA (Trường ĐH Luật TP.HCM); dự án sản xuất chén đĩa từ lá bàng biển của nhóm B-ECO (Trường ĐH Văn Hiến).

Dự án thiết kế kiến trúc cảnh quan dưới tuyến metro hướng tới những người lao động thu nhập thấp và người vô gia cư (Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM); dự án nhà hát kịch lưu động dành cho người câm điếc (Trường ĐH Văn Hóa TP.HCM), giải pháp kết nối và phân phối thực phẩm gần hết hạn sử dụng giá rẻ từ quán ăn – siêu thị - cửa hàng tiện lợi hướng đến sinh viên và người thu nhập thấp ở TP.HCM (Trường ĐH Công thương TP.HCM)…

Sản phẩm trưng bày bắt mắt của dự án sản xuất chén đĩa từ lá bàng biển.

Sinh viên giới thiệu và thuyết minh về việc sử dụng lá bàng biển để sản xuất chén đĩa. Ảnh: P.ANH

Tại vòng bán kết, các đội thi sẽ trưng bày sản phẩm tại các gian hàng tự sáng tạo và thuyết minh dự án. Cùng với đó, mỗi đội có tối đa 8 phút trình bày về dự án của mình trước ban giám khảo, bao gồm 3 phút chiếu video và 5 phút thuyết trình. Sau đó là phần hỏi đáp giữa đội thi và ban giám khảo trong tối đa 10 phút.

Nhóm sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM thuyết trình về dự án Tâm lạc center, hướng đến người cao tuổi. Ảnh: P.ANH

Ban giám khảo chấm điểm cho mỗi đội thi dựa theo 6 tiêu chí: Tính sáng tạo, năng lực tổ chức thực hiện, hiệu quả tác động kinh tế/ tác động xã hội, thị trường tiềm năng, ứng dụng công nghệ và mô hình kinh doanh.

Qua quá trình xét chọn, ban giám khảo sẽ chọn ra 10 đội xuất sắc nhất vào vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp, diễn ra vào 31-10 tới đây.