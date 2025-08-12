Bộ GD&ĐT cảnh báo 3 bước 'bắt cóc online' nhắm vào học sinh, sinh viên 12/08/2025 16:57

(PLO)- Bộ GD&ĐT đề nghị các trường tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho học sinh, sinh viên và gia đình biết về phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, nghề nghiệp, về việc cảnh báo thủ đoạn tội phạm lợi dụng không gian mạng để dụ dỗ, lôi kéo học sinh, sinh viên.

Bộ cho biết, theo thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), thời gian gần đây, tại một số tỉnh, thành như Hà Nội, Quảng Ninh, TP.HCM liên tiếp xảy ra tình trạng kẻ giả danh lực lượng công an, viện kiểm sát, tòa án để gọi điện đe dọa, thao túng tâm lý trẻ em, học sinh, sinh viên. Các đối tượng này nói rằng các em có liên quan đến vụ án đang được điều tra, sau đó yêu cầu gia đình chuyển tiền “chuộc” với hình thức được gọi là “bắt cóc online”.

Trong đó, cá biệt có vụ việc người dụ dỗ, hướng dẫn trẻ em di chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM, đến các địa phương giáp biên sang Campuchia “du lịch”, với các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Giả danh lực lượng công an, viện kiểm sát, tòa án, sử dụng số điện thoại lạ gọi điện trực tiếp cho nạn nhân (thường là trẻ em, học sinh, sinh viên) và đưa ra các cáo buộc bịa đặt, nhằm tạo tâm lý hoảng loạn, mất bình tĩnh với nạn nhân.

Bước 2: Những người này thao túng tâm lý, yêu cầu nạn nhân giữ bí mật, không được kể với bất kỳ ai, ép buộc hoặc hướng dẫn nạn nhân rời khỏi nơi ở và thuê địa điểm (nhà nghỉ, khách sạn) để ở một mình.

Sau đó, họ hướng dẫn nạn nhân cắt liên lạc với người thân, có trường hợp còn uy hiếp nạn nhân cung cấp những hình ảnh, clip nhạy cảm.

Bước 3: Những người này có thể nhắn tin, gọi điện trực tiếp cho gia đình thông báo về việc nạn nhân đang bị bắt cóc, đe dọa gia đình, hoặc ép nạn nhân tự liên hệ về gia đình và thông báo bị bắt cóc để yêu cầu chuyển tiền.

Bộ GD&ĐT phát đi cảnh báo về thủ đoạn tội phạm lợi dụng không gian mạng để dụ dỗ, lôi kéo học sinh, sinh viên. Ảnh minh hoạ: AI

Từ tình hình trên, Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị phối hợp với lực lượng công an tại địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho nhà giáo, học sinh, sinh viên và gia đình biết về phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Các trường nên tổ chức trao đổi, chia sẻ các chuyên đề về xu thế, tính tất yếu, lợi ích cũng như nguy cơ của không gian mạng, kỹ năng sử dụng mạng an toàn; nhận diện, xử lý khi phát hiện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo.

Đồng thời, các trường cần tăng cường công tác trao đổi, chia sẻ thông tin liên quan đến học sinh, sinh viên với gia đình để cập nhật tình hình khi học sinh, sinh viên vắng mặt không rõ lý do.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp với lực lượng công an lập danh sách các trường hợp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có biểu hiện cá biệt, giao du xã hội phức tạp, có nguy cơ bị tội phạm sử dụng không gian mạng lợi dụng, dụ dỗ thực hiện hành vi phạm tội, từ đó triển khai công tác phòng ngừa cụ thể.