Bất ngờ về điểm chuẩn đại học các ngành sư phạm những năm gần đây 08/08/2025

(PLO)- Những năm gần đây, điểm chuẩn các ngành sư phạm tăng mạnh từ 2 đến 3 điểm. Ở nhiều ngành, thí sinh phải đạt ngưỡng hơn 9 điểm/môn mới trúng tuyển.

Năm 2025, phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT giảm mạnh so với năm 2024, nhiều trường đại học đã hạ điểm sàn từ 1-4 điểm, cá biệt có ngành giảm đến 6 điểm. Tuy nhiên, với đặc thù nhóm ngành đào tạo giáo viên, điểm chuẩn dự báo sẽ khó giảm sâu và vẫn duy trì vị trí top đầu.

Thống kê từ những năm gần đây cho thấy, điểm chuẩn khối ngành sư phạm tăng hàng năm, luôn nằm trong nhóm cao nhất ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn tăng cao trong 2 năm qua

Tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, các ngành sư phạm luôn nằm trong nhóm điểm chuẩn cao nhất. Mức điểm tăng đều qua các năm và duy trì sự cạnh tranh gay gắt.

Nhóm ngành top đầu như sư phạm ngữ văn, lịch sử, địa lý luôn ở ngưỡng cao. Năm 2021, ngành sư phạm ngữ văn lấy 27 điểm, năm 2024 là 28,6 điểm;sư phạm lịch sử từ 26 điểm tăng lên 28,6 điểm; sư phạm địa lý từ 25,2 điểm lên 28,37 điểm. Điểm các ngành sư phạm toán học, tiếng Anh, hóa học, vật lý, sinh học cũng tăng, hiện dao động từ 26 đến hơn 27 điểm...

Tương tự, tại Trường ĐH Sài Gòn, điểm chuẩn các ngành sư phạm năm 2024 tăng rõ rệt so với năm 2023, đặc biệt ở nhóm ngành khoa học xã hội. Mức tăng phổ biến từ 1 đến gần 3 điểm, không có ngành nào giảm so với năm trước.

Trong đó, sư phạm ngữ văn tăng 2,3 điểm khi lấy mức điểm 28,11; sư phạm lịch sử có điểm chuẩn 28,25, tăng tới 2,59 điểm; sư phạm địa lý tăng 2,56 điểm; sư phạm hóa học tăng từ 25,28 điểm lên 26,98 điểm.

Những ngành khác như sư phạm toán học (từ 26,43 lên 27,73 điểm), sư phạm sinh học (từ 23,82 lên 25,16 điểm), sư phạm tiếng Anh (từ 26,25 lên 27 điểm) - đều có mức tăng từ 0,75 đến hơn 1 điểm. Một số ngành năng khiếu cũng biến động đáng chú ý, điển hình sư phạm âm nhạc tăng từ 21,03 lên 23,93 điểm.

Đại diện Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tư vấn tuyển sinh cho thí sinh. Ảnh: HCMUE

Với Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, năm 2023, ngành sư phạm lịch sử lấy 28 điểm trong khi nhiều ngành khác như ngữ văn, toán, vật lý ở mức 26–27 điểm; ngành thấp nhất chỉ lấy 18 điểm là mỹ thuật.

Nhưng đến năm 2024, ngữ văn và lịch sử đồng dẫn đầu với 29,3 điểm, đứng top đầu cả nước. Địa lý cũng đạt điểm chuẩn cao với mức 29,05; các ngành toán học (27,48 điểm), vật lý (27,71 điểm), hóa học (27,62 điểm).

Còn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, điểm chuẩn các ngành đào tạo giáo viên của trường năm 2024 tăng rõ rệt ở hầu hết ngành so với năm 2023. Một số ngành tăng rất mạnh, tiệm cận ngưỡng 29 điểm.

Cụ thể, ngành sư phạm ngữ văn lấy điểm 28,83 (tăng 1,36 điểm); sư phạm lịch sử - địa lý lấy 28,42 điểm. Đáng chú ý, ngành sư phạm sinh học tăng tới 1,84 điểm (từ 24,49 lên 26,33 điểm); sư phạm vật lý tăng 1,31 điểm (từ 25,5 lên 26,81 điểm).

Nhóm ngành ngoại ngữ cũng duy trì mức tăng đáng kể, như sư phạm tiếng Anh từ 26,25 điểm năm 2023 lên 27,2 điểm năm 2024 (tăng 0,95 điểm).

Các ngành đào tạo giáo viên tiểu học và mầm non cũng tăng mạnh. Giáo dục tiểu học từ 26,03 điểm lên 27,39 điểm; giáo dục công dân từ 26,68 lên 27,94 điểm; giáo dục mầm non từ 23,75 lên 25,73 điểm.

Các trường ĐH sư phạm thuộc các ĐH khác cũng đều ghi nhận điểm chuẩn tăng trong hai năm qua: Trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế) năm 2024 có đến 3 ngành đạt trên 28 điểm là ngữ văn, lịch sử, địa lý, trong khi năm 2023 cũng ở mức cao nhưng chỉ hơn 27 điểm. Trường ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) cũng có nhiều ngành đạt hơn 28 điểm năm 2024 và nhiều ngành năm 2023 cũng đạt từ 26-28 điểm.

Những con số trên cho thấy sức hút lớn của ngành sư phạm với thí sinh có học lực tốt và mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt trong những năm gần đây.

Những ngành sư phạm có mức điểm chuẩn và mức tăng ấn tượng 2 năm qua.

3 lí do điểm chuẩn tăng, dự báo năm 2025 vẫn cao

Chia sẻ với PLO, một cán bộ phụ trách tuyển sinh khối trường đào tạo sư phạm lý giải có 3 nguyên nhân chính khiến các ngành sư phạm có điểm chuẩn cao những năm gần đây. Thứ nhất, chỉ tiêu những ngành sư phạm thấp vì đây là lĩnh vực duy nhất tuyển sinh theo phân bổ chỉ tiêu từ Bộ GD&ĐT hàng năm, căn cứ vào năng lực đào tạo và nhu cầu đặt hàng tuyển dụng giáo viên từ các địa phương.

Nhiều ngành tuyển chỉ 10-40 chỉ tiêu, những ngành nào có chỉ tiêu cao ở khối sư phạm cũng chỉ trên dưới 200 chỉ tiêu. Trong khi đó, đây cũng là một trong hai nhóm ngành bậc ĐH phải tuân thủ theo quy định về ngưỡng đầu vào của Bộ GD&ĐT. Không chỉ điểm số theo ba môn phải đạt mức tối thiếu mà còn đòi hỏi thí sinh phải có học lực giỏi, hạnh kiểm tốt mới được xét tuyển. Nhờ đó, chất lượng thí sinh ban đầu tham gia xét tuyển đã ở mức cao so với các ngành nghề khác.

Thứ hai, chính sách về đãi ngộ, thu nhập cho giáo viên ngày càng được quan tâm.

Thứ ba, sự tác động từ chính sách hỗ trợ sinh hoạt phí, học phí theo Nghị định 116/2020 được thực hiện trong 4 năm qua và đã được sửa đổi bổ sung ở Nghị định 60/2025. Nghị định quy định sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi theo học. Đồng thời, sinh viên được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng sinh hoạt phí trong thời gian học tập tại trường và không quá 10 tháng/năm học.

Theo dự báo từ một số trường, năm 2025, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT giảm mạnh nhưng với đặc thù của khối ngành sư phạm và số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển năm nay, điểm chuẩn dự kiến không giảm sâu so với năm 2024. Thực tế từ công bố của các trường, hàng loạt ngành sư phạm có điểm sàn trên 24, thậm chí dẫn đầu cả nước với mức 25 điểm, theo tổ hợp 3 môn thi.

Trong đó, các ngành sư phạm truyền thống và có nhu cầu nhân lực nhiều như ngữ văn, lịch sử, địa lý, toán học, tiếng Anh dự báo vẫn sẽ là những ngành có mức điểm cao nhất trong hệ thống xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Theo kế hoạch, từ ngày 17 đến 20-8, Bộ GD&ĐT phối hợp với các trường thực hiện lọc ảo toàn quốc để xác định nguyện vọng cao nhất của mỗi thí sinh. Từ 17 giờ ngày 20-8 đến trước 17 giờ ngày 22-8, các trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.