Trường ĐH Văn Lang tung phương thức xét tuyển mới toanh năm 2026 03/01/2026 09:06

(PLO)- năm 2026, Trường ĐH Văn Lang tuyển sinh 64 ngành đào tạo đại học chính quy với 7 phương thức xét tuyển, trong đó có phương thức mới và nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 6-1-2026.

Trường ĐH Văn Lang vừa chính thức công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 với nhiều điểm mới đáng chú ý.

Theo công bố, năm 2026, Trường ĐH Văn Lang tuyển sinh 64 ngành đào tạo đại học chính quy và 16 chương trình đào tạo đặc biệt, với 7 phương thức xét tuyển, gồm: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, thi và xét kết quả kỳ thi V-SAT, xét tuyển kết hợp thi năng khiếu, xét tuyển thẳng và xét tuyển hồ sơ năng lực.

Trong đó, xét tuyển thẳng và xét tuyển hồ sơ năng lực là phương thức mới được áp dụng từ năm 2026 này, nhằm tăng khả năng nhận diện thí sinh phù hợp theo từng khối ngành đào tạo, trên cơ sở đánh giá năng lực người học một cách đa chiều, minh bạch.

Theo lý giải của đại diện Trường ĐH Văn Lang, việc xây dựng phương thức xét tuyển hồ sơ năng lực xuất phát từ tinh thần của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó nhấn mạnh phát triển phẩm chất, năng lực người học, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn và định hướng nghề nghiệp sớm.

Phương thức xét tuyển hồ sơ năng lực được áp dụng cho 8 khối ngành đào tạo của trường. Ảnh: LM

Phương thức xét tuyển hồ sơ năng lực được áp dụng cho 8 khối ngành đào tạo của trường, gồm: khối kỹ thuật – công nghệ (TECH), truyền thông, xã hội nhân văn – ngôn ngữ, luật – kinh doanh và quản lý, thiết kế – nghệ thuật, kiến trúc, du lịch và khoa học sức khỏe. Thông qua phương thức này, nhà trường hướng đến việc kết nối năng lực, phẩm chất đã hình thành ở bậc THPT với định hướng nghề nghiệp và yêu cầu đào tạo của từng khối ngành.

Cụ thể, xét tuyển hồ sơ năng lực được xây dựng phù hợp với quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ GD&ĐT, trên cơ sở kết hợp đánh giá quá trình học tập và các minh chứng năng lực của thí sinh. Dự kiến, hồ sơ năng lực được đánh giá theo ba thành phần chính, gồm: quá trình học tập THPT (lớp 10, 11, 12) chiếm 60%; bài đánh giá cá nhân theo định hướng ngành học và tầm nhìn nghề nghiệp chiếm 30%; và năng lực ngoại ngữ chiếm 10%.

Trong đó, học bạ THPT phản ánh quá trình học tập liên tục, bền bỉ của thí sinh trong ba năm phổ thông. Bài đánh giá cá nhân được thiết kế theo hướng xác định mức độ phù hợp của thí sinh với ngành học lựa chọn, dựa trên các khảo sát độc lập đã được kiểm chứng quốc tế. Thành phần ngoại ngữ, thông qua chứng chỉ quốc tế hoặc kết quả học tập ở THPT, nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng học tập trong môi trường hội nhập, phù hợp với định hướng của trường.

Dự kiến, thời gian nhận hồ sơ xét tuyển hồ sơ năng lực bắt đầu từ ngày 5-1-2026. Thí sinh đăng ký trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của Trường ĐH Văn Lang và theo dõi tình trạng hồ sơ trực tiếp trên hệ thống.