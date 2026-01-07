Ngành giáo dục TP.HCM sắp xếp còn 236 đơn vị sự nghiệp công lập 07/01/2026 16:51

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD&ĐT theo định hướng tinh gọn, tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.

Cụ thể, sáp nhập các đơn vị quy mô đào tạo nhỏ, không đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu; giải thể các trường yếu kém và theo định hướng không còn trường trung cấp công lập ở một số địa phương; đảm bảo việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đáp ứng nhu cầu của người dân trong lĩnh vực giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên.

Cô trò Trường Mầm non Tân Phong, phường Tân Hưng, TP.HCM, trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Chỉ sáp nhập trường, điểm trường ở cấp xã

Đề án nêu rõ giữ nguyên các trường THPT, THCS, tiểu học, các trường liên cấp, mầm non công lập hiện có

Chỉ thực hiện sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã; ưu tiên giữ lại các điểm trường có điều kiện thuận lợi; giải thể các điểm trường lẻ.

Bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học, một trường THCS. Trường hợp đặc biệt có thể tổ chức trường phổ thông có nhiều cấp học.

Ưu tiên các mô hình trường phổ thông có nhiều cấp học (tiểu học, THCS) tại các khu dân cư thưa thớt hoặc nơi có điều kiện đi lại khó khăn. Đồng thời, xem xét sáp nhập các trường mầm non, các trường tiểu học có quy mô nhỏ, dưới chuẩn trong cùng địa bàn cấp xã.

Từ đó, Sở GD&ĐT đề xuất phương án giữ nguyên 198 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD&ĐT (gồm 170 trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; 3 trường mầm non công lập, 22 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập và trường giáo dục chuyên biệt; 1 trung tâm giáo dục kỹ thuật - tổng hợp và hướng nghiệp; 2 trung tâm tự chủ chi thường xuyên hiện có gồm Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, Trung tâm thông tin và Chương trình giáo dục).

Thành lập trung học nghề

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, sẽ hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên thành trung học nghề tương đương cấp THPT trực thuộc Sở GD&ĐT để cung ứng dịch vụ công theo khu vực liên phường, xã.

Việc sắp xếp, chuyển đổi trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thành trường trung học nghề sẽ thực hiện sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục có hiệu lực.

Theo đó, chuyển đổi 41 đơn vị thành 37 trường trung học nghề tương đương cấp THPT (giảm 4 đơn vị, gồm 3 trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT, 1 trung tâm trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong) thực hiện theo lộ trình.

Hợp nhất Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn (phường Tân Định) với Trung tâm GDNN - GDTX Quận 1 (phường Tân Định) thành Trường Trung học nghề Lê Quý Đôn.

Hợp nhất Trung tâm GDTX Chu Văn An (phường An Đông), Trung tâm GDTX tiếng Hoa (phường Chợ Lớn) với Trung tâm GDNN - GDTX quận 5 (phường Chợ lớn) thành Trường Trung học nghề Chu Văn An.

Hợp nhất Trung tâm GDTX Thanh niên xung phong (xã Xuân Thới Sơn) với Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hóc Môn (xã Xuân Thới Sơn) thành Trường trung học nghề Xuân Thới Sơn.

Các trung tâm còn lại đề xuất chuyển đổi nguyên trạng thành trung học nghề nhằm đảm bảo hoạt động theo chỉ đạo phù hợp với nhu cầu học tập suốt đời và mô hình quản lý của cấp tỉnh và cấp xã, cung ứng dịch vụ công theo khu vực liên phường, xã.

Nguyên tắc sắp xếp trường trung cấp

Theo đề án của Sở GD&ĐT, phương án sắp xếp các trường trung cấp như sau: