Thông tin thất thiệt về sách giáo khoa: Bộ GD&ĐT đề nghị Bộ Công an vào cuộc 02/01/2026 17:43

(PLO)- Bộ GD&ĐT cho biết thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin và bình luận thất thiệt, xuyên tạc nội dung lịch sử trong sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống”.

Chiều nay 2-1, Bộ GD&ĐT có phản hồi về thông tin thất thiệt liên quan đến nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống".

Cụ thể, Bộ cho biết thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin và bình luận thất thiệt, xuyên tạc nội dung lịch sử trong sách giáo khoa thuộc bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, gây những đánh giá không đúng về nội dung của bộ sách.

Trong đó, có ý kiến cho rằng sách giáo khoa Lịch sử - Địa lí lớp 5 chỉ dạy về Nguyễn Ánh (Gia Long), mà không đề cập đến Quang Trung và phong trào Tây Sơn, từ đó phủ nhận một cách thiếu căn cứ nội dung lịch sử trong sách giáo khoa

"Các thông tin này có nguy cơ tạo tâm lý lo lắng, nghi ngờ về chất lượng sách giáo khoa, gây hoang mang trong xã hội và ảnh hưởng đến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo", Bộ GD&ĐT nêu rõ.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin và bình luận thất thiệt liên quan đến nội dung lịch sử trong sách giáo khoa thuộc bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”. (Ảnh minh hoạ)

Sau khi rà soát nội dung sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT xác định nội dung dạy học về Quang Trung và phong trào Tây Sơn được bố trí đầy đủ, có hệ thống và xuyên suốt trong chương trình ở các lớp 4 (môn Lịch sử và Địa lí), lớp 7 (môn Lịch sử) và lớp 8 (môn Lịch sử).

"Nội dung dạy học về nhà Nguyễn với tư cách là một triều đại được thể hiện khách quan, đầy đủ. Trong đó, nội dung liên quan đến Nguyễn Ánh được sắp xếp theo đúng mạch logic lịch sử ở lớp 5, lớp 7 và lớp 8", Bộ GD&ĐT khẳng định.

Việc bố trí các nội dung lịch sử trong bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” phù hợp với tiến trình lịch sử, phù hợp với mục tiêu giáo dục và đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh, đồng thời thể hiện đúng quan điểm của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bộ GD&ĐT nhận định việc cho rằng bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” không dạy hoặc coi nhẹ nội dung về Quang Trung và phong trào Tây Sơn là hành vi bóp méo thông tin, vu khống có chủ đích.

Việc sách giáo khoa Lịch sử - Địa lí lớp 5 tổ chức bài học “Sự ra đời của nhà Nguyễn” là phù hợp với mạch lịch sử và mục tiêu của chương trình giáo dục, không thể tách rời khỏi tổng thể nội dung đã được học ở các lớp trước và sẽ tiếp tục được học ở các lớp sau.

Bộ GD&ĐT cho biết đã có văn bản đề nghị Bộ Công an và các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ động cơ, mục đích của việc tạo dựng và phát tán các thông tin, bình luận sai sự thật, xuyên tạc nội dung lịch sử trong sách giáo khoa để xem xét, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có), nhằm bảo đảm an ninh chính trị trong lĩnh vực giáo dục.

Bộ cũng đề nghị người dân không chia sẻ các thông tin nêu trên và không đưa ra bình luận thiếu căn cứ, cơ sở liên quan đến nội dung này.