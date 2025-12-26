Cả nước chính thức dùng chung bộ sách giáo khoa 'Kết nối tri thức với cuộc sống' 26/12/2025 22:07

(PLO)- "Kết nối tri thức với cuộc sống" được lựa chọn là bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027.

Tối 26-12, Bộ GD&ĐT cho biết đã ban hành Quyết định 3588 về bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc.

Theo đó, bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được lựa chọn để triển khai bắt đầu từ năm học 2026-2027.

Quyết định này nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cũng như Chương trình hành động của Chính phủ.

"Kết nối tri thức với cuộc sống" được lựa chọn là bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc. (Ảnh: PHI HÙNG)

Theo Bộ, bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" được lựa chọn nhờ đáp ứng đủ các tiêu chí như: bảo đảm đầy đủ, đồng bộ tất cả các môn học, hoạt động giáo dục ở cả 3 cấp; chất lượng khoa học - sư phạm được khẳng định qua thực tiễn, được sử dụng rộng rãi tại tất cả 34 tỉnh/thành, với quy mô học sinh lớn nhất trong các bộ sách giáo khoa hiện hành.

Cạnh đó, bộ sách này có tính ổn định, khả năng chỉnh lý và mức độ sẵn sàng cao nhất; hạn chế tối đa tác động đến giáo viên - học sinh - phụ huynh do đây là bộ sách đang được sử dụng ổn định và phổ biến nhất, giáo viên quen thuộc phương pháp, cấu trúc bài học.

Đánh giá tác động dự kiến đến giáo viên, học sinh và xã hội, Bộ GD&ĐT cho biết việc thống nhất một bộ sách giáo khoa mang lại nhiều tác động tích cực.

Cụ thể, đối với học sinh, điều này giúp bảo đảm sự bình đẳng trong tiếp cận tri thức giữa các vùng miền. Học sinh được học theo mạch kiến thức xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12, giảm rủi ro đứt gãy kiến thức khi phải chuyển trường, đặc biệt thuận lợi cho học sinh vùng khó khăn và con em lao động di cư.

Bên cạnh đó, khi sách giáo khoa được số hóa, học sinh có thể tiếp cận kho học liệu mở, bài tập và video mô phỏng để nâng cao khả năng tự học. Lộ trình tiến tới miễn phí sách giáo khoa vào năm 2030 cũng sẽ giúp giảm chi phí học tập thường xuyên cho các gia đình.

Còn đối với giáo viên, theo Bộ, việc sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc giúp giảm sự phân mảnh về học liệu, tạo điều kiện cho công tác dạy học được thực hiện thuận lợi. Giáo viên sẽ được tiếp cận nội dung chương trình theo cùng một thiết kế sư phạm, thống nhất về cấu trúc bài học, thuật ngữ, chuẩn kiến thức - kỹ năng, từ đó giảm áp lực lựa chọn tài liệu, tránh tình trạng chênh lệch trong cách tiếp cận bài học giữa các địa phương.

"Việc tập huấn, bồi dưỡng giáo viên được thực hiện đồng bộ, tiết kiệm chi phí, hiệu quả hơn nhờ nội dung tập trung vào một bộ sách duy nhất. Ngoài ra, giáo viên có điều kiện đầu tư nhiều thời gian cho đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ, tổ chức kiểm tra đánh giá và phát triển học liệu đi kèm", Bộ GD&ĐT nêu rõ.

Trong khi đó, đối với xã hội, Bộ cho biết việc này giúp giảm đáng kể chi phí mua và thay mới sách hằng năm. Các địa phương cũng sẽ thuận lợi hơn trong việc phân bổ ngân sách và tổ chức đấu thầu, cung ứng sách.

Bộ GD&ĐT khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương và toàn xã hội để triển khai hiệu quả, đồng thời tiếp tục lắng nghe ý kiến nhân dân để không ngừng hoàn thiện học liệu