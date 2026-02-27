Ngành nào thu học phí đến 900 triệu đồng/năm ở Trường ĐH Bách khoa TP.HCM? 27/02/2026 08:20

(PLO)- Theo thông tin từ Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, học phí được thu theo học kỳ, số tín chỉ tối đa là 18 tín chỉ mỗi học kỳ.

Theo thông tin Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) mới công bố, năm 2026, trường dự kiến tuyển sinh 44 ngành đào tạo bậc ĐH chính quy với tổng chỉ tiêu khoảng 5.685 sinh viên. Trong đó, trường dự kiến mở thêm 10 ngành học mới.

Đáng chú ý, cùng với thông tin tuyển sinh, Trường ĐH Bách khoa cũng đã công khai chi tiết mức thu học phí dự kiến cho khóa tuyển sinh năm 2026 theo từng loại hình chương trình đào tạo đang triển khai.

Học phí được thu theo học kỳ, với số tín chỉ tối đa là 18 tín chỉ mỗi học kỳ. Mỗi năm học có hai học kỳ chính.

Cụ thể, đối với chương trình tiêu chuẩn, đào tạo 44 ngành và chuyên ngành, giảng dạy bằng tiếng Việt, học phí trung bình dự kiến trong năm học 2026-2027 là khoảng 31,5 triệu đồng/năm/sinh viên. Chương trình có kế hoạch đào tạo 4 năm, sinh viên học chủ yếu tại Cơ sở 2 thuộc Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM. Các ngành tuyển sinh theo nhóm ngành sẽ phân ngành từ năm thứ 2 theo kết quả học tập.

Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh đào tạo 30 ngành và chuyên ngành, giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, thời gian đào tạo 4 năm. Học phí trung bình dự kiến năm học 2026-2027 là khoảng 80 triệu đồng/năm/sinh viên. Sinh viên theo học chương trình này phải đáp ứng chuẩn tiếng Anh đầu vào theo quy định.

Các chương trình dạy và học bằng tiếng Anh.

Với chương trình liên kết cử nhân kỹ thuật quốc tế, trường đào tạo hai ngành là Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ thông tin theo chương trình của ĐH đối tác UTS (Úc). Giảng viên của ĐH đối tác và Trường ĐH Bách khoa cùng tham gia giảng dạy. Thời gian đào tạo 3 năm, học phí khoảng 268 triệu đồng/năm trong giai đoạn học tại Việt Nam. Bằng tốt nghiệp do ĐH đối tác cấp.

Chương trình tài năng đào tạo 15 nhóm ngành và ngành, giảng dạy bằng tiếng Việt trên nền tảng chương trình tiêu chuẩn với các môn cốt lõi riêng cho chương trình tài năng. Sinh viên được xét tuyển từ chương trình tiêu chuẩn từ năm thứ 2, riêng ngành Thiết kế vi mạch tuyển sinh từ năm thứ nhất. Thời gian đào tạo 4 năm, học phí khoảng 31,5 triệu đồng/năm.

Đối với chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV), trường đào tạo 8 chuyên ngành kỹ sư hợp tác với 8 trường kỹ sư tại Pháp. Chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt, thời gian đào tạo 5 năm, học tại cơ sở 1. Học phí khoảng 31,5 triệu đồng/năm học. Bằng kỹ sư do trường cấp, được công nhận tương đương bậc thạc sĩ châu Âu.

Chương trình tiên tiến đào tạo ngành Kỹ thuật điện – điện tử, giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, sử dụng giáo trình chuyển giao từ ĐH Illinois Urbana Champaign. Thời gian đào tạo 4 năm, học tại cơ sở 1. Học phí trung bình dự kiến khoảng 80 triệu đồng/năm. Bằng tốt nghiệp do trường cấp.

Với chương trình định hướng Nhật Bản, trường đào tạo ngành Khoa học máy tính và Cơ kỹ thuật. Chương trình kết hợp đào tạo chuyên môn theo chương trình tiêu chuẩn với đào tạo tiếng Nhật và văn hóa Nhật, một số môn chuyên ngành ở năm thứ 3 và 4 do giảng viên Nhật giảng dạy. Thời gian đào tạo 4 năm, học tại cơ sở 1. Học phí khoảng 60 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, trường triển khai chương trình chuyển tiếp quốc tế sang Úc, Mỹ, New Zealand và châu Âu đối với 13 ngành và chuyên ngành. Sinh viên học 2 đến 2,5 năm đầu tại trường với học phí khoảng 80 triệu đồng/năm, sau đó chuyển tiếp sang ĐH đối tác với mức học phí khoảng 560–900 triệu đồng/năm, tùy chương trình và quốc gia. Chuẩn tiếng Anh đầu vào đạt IELTS (Academic) ≥ 6.0/ TOEFL iBT ≥ 78/ TOEIC nghe - đọc ≥ 730 & nói - viết ≥ 280, chuẩn tiếng Anh chuyển tiếp đạt IELTS (Academic) ≥ 6.0-6.5/ TOEFL iBT ≥ 78-93. Bằng tốt nghiệp do Đại học đối tác cấp.

Những ngành đào tạo liên kết quốc tế có học phí cao nhất tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM.

Riêng chương trình chuyển tiếp Nhật Bản, sinh viên học 2,5 năm đầu tại Việt Nam với học phí khoảng 60 triệu đồng/năm, hai năm cuối học tại Nhật với mức học phí khoảng 91 triệu đồng/năm theo tỉ giá tại thời điểm công bố.

Trình độ tiếng Nhật chuyển tiếp tương đương JLPT ≥ N2. Bằng tốt nghiệp do ĐH đối tác Nhật cấp. Tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt 99.5%, cơ hội học tiếp bậc Sau ĐH (thạc sĩ, tiến sĩ) tại Nhật Bản thuận lợi.

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cho biết đang triển khai nhiều chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính, gồm học bổng khuyến khích học tập, học bổng từ quỹ phát triển của trường, học bổng tài trợ từ doanh nghiệp, đối tác quốc tế và các chương trình vay ưu đãi, nhằm hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập.