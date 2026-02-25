Tuyển sinh đại học 2026: Loạt trường lớn chuyển sang xét điểm tổng hợp 25/02/2026 07:13

(PLO)- Không chỉ xét nhiều loại điểm tổng hợp, có những trường đại học đưa ra tỉ lệ điểm cụ thể cho từng loại và mức điểm sàn dự kiến để sàng lọc nguồn tuyển.

Theo công bố từ các cơ sở đào tạo đại học (ĐH), năm 2026, tuyển sinh ĐH có nhiều thay đổi lớn đáng chú ý. Nổi bật nhất là nhiều trường lớn đã chuyển sang xét điểm tổng hợp nhiều tiêu chí nhằm đánh giá đúng năng lực người học để phù hợp với ngành, nghề đào tạo.

Dành đến 95% chỉ tiêu xét điểm tổng hợp

Tại khu vực phía Nam, ĐH Quốc gia TP.HCM sớm đưa ra công bố về việc triển khai một phương thức xét tuyển tổng hợp trong toàn hệ thống từ năm 2026. Hiện nay, đơn vị này có đến 8 trường ĐH lớn là thành viên và một phân hiệu.

Với phương thức mới này, thí sinh có thể tham gia xét tuyển thông qua nhiều nguồn dữ liệu đầu vào khác nhau, bao gồm kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức, kết quả học tập THPT cùng các tiêu chí phù hợp khác. Những tiêu chí này được kết hợp trên cơ sở các trọng số và nguyên tắc quy đổi rõ ràng, công khai và minh bạch.

Được biết, đơn vị thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM tiên phong triển khai phương thức là từ năm 2022 là Trường ĐH Bách khoa. Từ đó đến nay, trường sử dụng một phương thức tuyển sinh tổng hợp làm phương thức xét tuyển chính, chiếm tỉ trọng hơn 90% chỉ tiêu tuyển sinh.

Từ chủ trương chung này, các trường ĐH thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM cũng đã lần lượt đưa ra phương án tuyển sinh cụ thể cho năm 2026.

Đơn cử, theo công bố mới nhất của Trường ĐH Kinh tế - Luật, năm nay, trường tuyển đến 3.200 chỉ tiêu.

Đặc biệt, bên cạnh xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, trường dành đến tối đa 95% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển tổng hợp. Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm học lực, điểm cộng và điểm ưu tiên đối tượng, khu vực. Trong đó, điểm học lực là tổng điểm quy đổi từ điểm bài thi đánh giá năng lực, bài thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ. Tùy từng đối tượng thí sinh có các nhóm điểm nào sẽ có công thức tính điểm học lực phù hợp để đảm bảo tiếp cận công bằng cho thí sinh. Thang điểm tối đa của phương thức xét tuyển tổng hợp là 100 điểm.

Trường cũng lưu ý, thí sinh xét tuyển phải có tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 50 điểm theo thang điểm 100 (không áp dụng với thí sinh đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp).

Tương tự, Trường ĐH Công nghệ thông tin cũng dự kiến chỉ còn hai phương thức xét tuyển là xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và xét tuyển tổng hợp.

Ở phương thức xét điểm tổng hợp, điểm xét tuyển là tổng các điểm thành phần: 47,5% điểm THPT, 47,5% điểm thi đánh giá năng lực, 5% điểm học bạ, điểm cộng, điểm ưu tiên. Tùy theo thí sinh có những loại điểm thi nào sẽ tính theo điểm quy đổi tương ứng. Thang điểm xét tuyển là 100.

Tuy nhiên, bên cạnh tỉ lệ điểm thành phần, trường lưu ý, điểm sàn đối với thí sinh xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 phải đạt 20 điểm trở lên theo tổ hợp ba môn cao nhất, riêng thí sinh xét vào ngành Thiết kế vi mạch phải thuộc top 25% thí sinh có điểm tổ hợp môn xét tuyển cao nhất toàn quốc và thuộc nhóm 20% thí sinh có điểm môn Toán cao nhất toàn quốc (theo số liệu BGD&ĐT công bố hàng năm).

Đối với kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026, thí sinh phải đạt tối thiểu 600 điểm cho tất cả các ngành, thang điểm 1.200. Riêng với ngành Thiết kế vi mạch, thí sinh phải thuộc nhóm 20% thí sinh có điểm môn Toán trong bài thi đánh giá năng lực cao nhất.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2026 tại Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM. Ảnh: TTNT

Hướng đến học sinh giỏi toàn diện

Không chỉ với hệ thống các trường ĐH thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM, năm 2026, nhiều trường ĐH lớn khác cũng chuyển hướng xét tuyển theo phương thức kết hợp nhiều điểm thành phần. Như Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, năm 2026 tuyển sinh hơn 50 ngành và chương trình đào tạo, trải rộng từ các lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ, công nghệ thông tin, kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, thiết kế đến kinh tế, quản lý, luật, tâm lý học giáo dục và các ngành liên quan môi trường, thực phẩm, công nghệ sinh học.

Thay vì xét tuyển từng loại điểm thi hoặc học tập của thí sinh như mọi năm, năm nay, lần đầu tiên trường triển khai 3 phương thức xét tuyển. Thứ nhất là xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và ưu tiên xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của trường.

Thứ hai là xét tuyển kết hợp dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập THPT, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM (trừ các ngành tổ hợp xét tuyển có môn năng khiếu).

Thứ ba là xét tuyển kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập THPT, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và kết quả thi năng khiếu do trường tổ chức, áp dụng cho các ngành kiến trúc, kiến trúc nội thất, thiết kế thời trang và thiết kế đồ họa.

Còn với ĐH Kinh tế TP.HCM, theo chia sẻ từ đại diện nhà trường, năm nay là năm đầu tiên trường chỉ áp dụng hai phương thức tuyển sinh là xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và phương thức xét tuyển kết hợp.

Các phương thức sẽ thống nhất cho toàn hệ thống chương trình đào tạo và theo một công thức chung, cho phép đánh giá năng lực thí sinh toàn diện, công bằng và sát với yêu cầu đào tạo hiện đại. Trường đặc biệt hướng đến học sinh giỏi toàn diện, học sinh có năng lực tiếng Anh tốt và học sinh các trường chuyên để đáp ứng các chương trình đào tạo chất lượng cao, liên thông quốc tế.

Về tổ hợp xét tuyển, trường vẫn giữ ổn định cấu trúc chung nhưng nhấn mạnh vai trò môn toán với hệ số nhân đôi (toán nhân 2) trong các tổ hợp, riêng chương trình tiếng Anh thương mại áp dụng tiếng Anh nhân đôi để nâng yêu cầu đầu vào người học.

Từ năm 2026 này, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cũng lần đầu tiên chuyển sang xét tuyển theo hai phương thức như một số trường khác. Trường sẽ căn cứ chính vào ba nhóm điểm là thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ và điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM để tuyển chọn thí sinh phù hợp.