Khánh Hòa: Nhiều thay đổi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 16/03/2026 15:52

(PLO)- Sau sáp nhập tỉnh, ngành giáo dục tỉnh Khánh Hòa sẽ có một số thay đổi về địa bàn tuyển sinh, cơ cấu đề thi, điểm chênh lệch giữa nguyện vọng 1 và 2.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 trên địa bàn.

Hai trường chuyên thi tuyển 3 môn + 1

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa, kế hoạch tuyển sinh năm nay có một số điểm mới trong bối cảnh sáp nhập tỉnh và địa phương có hai trường THPT chuyên.

Cụ thể, năm học 2026-2027, Khánh Hòa sẽ có những đổi mới về địa bàn tuyển sinh, cơ cấu đề thi và điểm chênh lệch giữa nguyện vọng 1 và 2.

Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh là hơn 25.100 học sinh của 579 lớp. Thời gian tổ chức thi tuyển dự kiến vào 28 và 29-5, sớm hơn năm học trước bốn ngày.

Nhiều điểm mới trong kỳ thi vào lớp 10 ở tỉnh Khánh Hòa. Ảnh minh họa: XUÂN HOÁT

Các trường sẽ tuyển sinh khoảng 85% nguồn học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2025-2026 trên địa bàn vào lớp 10 các trường THPT, THCS và THPT, phổ thông dân tộc nội trú THPT, phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT, các trung tâm giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có chức năng đào tạo văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Về phương thức tuyển sinh, lãnh đạo Sở GD&ĐT Khánh Hòa cho biết sẽ áp dụng hình thức thi tuyển cho hai trường THPT chuyên Lê Quý Đôn với ba môn thi, gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và một môn chuyên tương ứng.

Còn các trường phổ thông dân tộc nội trú THPT Khánh Hòa, phổ thông dân tộc nội trú THPT Ninh Thuận áp dụng hình thức xét tuyển; trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Pi Năng Tắc áp dụng hình thức thi tuyển. Các trường THCS và THPT công lập, THPT công lập (không chuyên) thi tuyển hoặc xét tuyển.

Trong đó, xét tuyển đối với trường THPT Lạc Long Quân, THCS và THPT Nguyễn Thái Bình, THPT Khánh Sơn, học sinh học môn tiếng Pháp (ngoại ngữ 1) vào trường THPT Nguyễn Văn Trỗi. Thi tuyển ba môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh đối với các trường THCS và THPT công lập, THPT công lập còn lại.

Các cơ sở giáo dục THPT ngoài công lập, cơ sở giáo dục có tổ chức chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT áp dụng hình thức xét tuyển.

Không căn cứ địa giới hành chính

Một điểm đáng chú ý khác cho các em học sinh, năm nay cũng là năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, do vậy Sở GD&ĐT sẽ trực tiếp điều phối, hướng dẫn và giám sát toàn bộ công tác tuyển sinh.

Ngoài ra, việc phân vùng tuyển sinh năm nay không căn cứ theo địa giới hành chính cấp xã mà xây dựng trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương, bảo đảm cho học sinh đi lại học tập thuận lợi, phù hợp quy mô tuyển sinh và mạng lưới trường lớp.

Một điểm mới nữa là việc cải tiến cấu trúc đề thi môn Toán được xây dựng theo hình thức kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm.

Theo Sở GD&ĐT Khánh Hòa, sự thay đổi này tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận dần với phương thức thi trắc nghiệm, đảm bảo tính khách quan và toàn diện trong đánh giá.

Bên cạnh đó, điểm chênh lệch giữa nguyện vọng 1 và 2 trong phương thức thi tuyển cũng thay đổi từ 1,5 điểm của năm trước xuống còn 1 điểm. Sự điều chỉnh này nhằm thống nhất quy định tuyển sinh sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, đồng thời tạo điều kiện cho học sinh có thêm cơ hội trúng tuyển vào các trường THPT công lập phù hợp với nguyện vọng.

Điểm chú ý cuối cùng cho các em học sinh là việc quy định điều kiện xét tuyển (điểm liệt). Theo đó, các trường chỉ được xét tuyển đối với học sinh tham gia dự thi đủ các bài thi quy định và bài thi mỗi môn phải đạt từ 1 điểm trở lên (quy định trước đây của một số địa phương là trên 0 điểm).

“Việc áp dụng thống nhất mức điểm tối thiểu nhằm đảm bảo sự đồng bộ về tiêu chuẩn đánh giá và góp phần nâng cao chất lượng đầu vào của hệ THPT trên toàn tỉnh sau sáp nhập” - lãnh đạo Sở GD-ĐT Khánh Hòa nói.