Quảng Ngãi cải tạo 5 trường học ở biên giới với hơn 1.100 tỉ đồng 18/03/2026 11:42

(PLO)- Các trường được nâng cấp, xây mới đợt này sẽ đáp ứng khoảng 700-1.600 học sinh/trường.

Ngày 18-3, tỉnh Quảng Ngãi vừa có thông cáo về việc khởi công, động thổ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở tại các xã biên giới.

Trước đó, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai đầu tư bốn trường tại xã Mô Rai, Dục Nông, Sa Loong và Rờ Kơi (đợt 1). Các dự án được đầu tư, bố trí một trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở/xã, bảo đảm quy mô khoảng 1.000-1.600 học sinh/trường.

Tổng mức đầu tư được phê duyệt là hơn 782 tỉ đồng (trong đó vốn ngân sách trung ương năm 2025 đã bố trí hơn 117 tỉ đồng và đã giải ngân 100%). Hiện nay, các dự án đang được tập trung thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng. Dự kiến trước ngày 31-7-2026 các công trình sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Không khí xây dựng trên công trường xây trường học nội trú biên giới đợt 1 ở Quảng Ngãi.

Tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục triển khai đầu tư năm trường còn lại tại các xã Ia Đal, Ia Tơi, Bờ Y, Đăk Long và Đăk Plô (đợt 2) theo mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở, gắn với việc tổ chức lại quy mô, mạng lưới trường lớp trên địa bàn.

Thực hiện sắp xếp, điều chuyển học sinh từ các trường hiện có, giảm điểm trường lẻ, hình thành các điểm trường tập trung, với quy mô học sinh các trường được xác định phù hợp với điều kiện từng địa phương, khoảng 700-1.600 học sinh/trường.

Tỉnh Quảng Ngãi dự kiến tổng mức đầu tư xây dựng trên 1.116 tỉ đồng.

Cụ thể: xây mới Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở xã Bờ Y; xây mới Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở xã Ia Dal; Cải tạo, nâng cấp Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở xã Ia Tơi; Xây mới Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở xã Đăk Plô; Xây mới Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở xã Đăk Long.