Tuyên án nhóm bảo vệ cho xe đi vào giờ cấm ở Khu Công nghệ cao TP.HCM 26/03/2026 09:42

(PLO)- HĐXX nhận định các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài, thể hiện sự coi thường pháp luật, đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của nhà nước và xã hội...

Sáng 26-3, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm 12 bị cáo thuộc Đội bảo vệ Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Giang Sơn (49 tuổi, cựu đội trưởng Đội bảo vệ Khu Công nghệ cao) 6 năm 6 tháng tù; Hồ Tấn Đạt (43 tuổi, cựu đội phó Đội bảo vệ Khu Công nghệ cao) 6 năm tù, Đoàn Ngọc Thịnh 5 năm 6 tháng tù, cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Nguyễn Thanh Bạch Hổ (40 tuổi, cựu đội phó Đội bảo vệ Khu Công nghệ cao) 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

8 bị cáo còn lại nhận mức án từ 5 năm đến 5 năm 3 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: SONG MAI

HĐXX nhận định bị cáo Nguyễn Giang Sơn giữ chức vụ đội trưởng Đội bảo vệ Khu Công nghệ cao, là người khởi xướng, thiết lập cơ chế phạm tội bằng việc nhận tiền hàng tháng từ các xe vận tải để cho phép lưu thông vào khung giờ cấm.

Sau khi nhận tiền, Sơn cùng các bị cáo khác trực tiếp điều phối cho xe ra vào, đồng thời phân chia tiền thu lợi bất chính. Bị cáo Sơn giữ vai trò điều hành, chi phối toàn bộ hành vi phạm tội và thực hiện hành vi này trong thời gian dài. Do đó, HĐXX xác định bị cáo Sơn phải chịu trách nhiệm cao nhất.

Bị cáo Hồ Tấn Đạt là đội phó, có vai trò giúp sức tích cực và giữ vai trò điều hành. Bị cáo Đạt tiếp nhận chủ trương, danh sách xe từ Sơn, sau đó triển khai xuống các tổ trưởng, tổ phó để tổ chức cho xe lưu thông qua các chốt kiểm soát.

Hành vi của bị cáo Đạt không chỉ dừng lại ở việc thực hành mà còn tham gia điều hành hoạt động phạm tội trong cơ chế do Sơn thiết lập.

Theo HĐXX, các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài, thể hiện sự coi thường pháp luật, đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của nhà nước và xã hội. Hành vi này ảnh hưởng đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước; gây ảnh hưởng xấu và làm giảm uy tín của cơ quan nhà nước.

HĐXX cũng xem xét cho các bị cáo tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Các bị cáo có thành tích trong công tác, được tặng kỷ niệm chương, giấy khen; gia đình có công với cách mạng.

Tuyến bài điều tra được đăng tải trên Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo cáo trạng, ngày 6-6-2023, Báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải bài viết với nội dung phản ánh nhiều xe tải trọng trên 3,5 tấn đi vào Khu Công nghệ cao, TP Thủ Đức (cũ) vào giờ cấm (6 giờ đến 22 giờ hàng ngày).

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiến hành điều tra, xác minh, Đội bảo vệ do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM quản lý, gồm: Nguyễn Giang Sơn (đội trưởng), Hồ Tấn Đạt, Nguyễn Thanh Bạch Hổ (là các đội phó) cùng 9 bị cáo là tổ trưởng, tổ phó và tổ viên.

Hàng ngày, trực chốt bảo vệ tại 2 cổng chính có trách nhiệm nhắc nhở các xe vận tải trên 3,5 tấn quay đầu không được chạy vào Khu Công nghệ cao trong giờ cấm.

Khoảng đầu năm 2020 đến thời điểm tháng 5-2023, bị cáo Sơn thỏa thuận nhận tiền để một số để xe vận tải của các doanh nghiệp được đi qua Khu Công nghệ cao trong khung giờ cấm. Chủ trương này được bị cáo Sơn bàn bạc với các bị cáo còn lại để thực hiện.

Hàng tháng, Sơn chia cho Đạt khoảng 10 triệu đồng; Hổ 3-5 triệu đồng; các tổ trưởng, tổ phó từ năm 2020 đến năm 2022 được Sơn chia từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, năm 2023 đến tháng 5-2023 được chia mỗi tháng 3 triệu đồng; các nhân viên bảo vệ, mỗi người được chia mỗi tháng trung bình từ 100.000 - 300.000 đồng.

Tổng số tiền mà bị cáo Sơn đã nhận từ các doanh nghiệp là 1,5 tỉ đồng, trong đó Sơn hưởng lợi 400 triệu đồng.