Cựu đội trường bảo vệ Khu công nghệ cao bị đề nghị đến 8 năm tù 25/03/2026 12:32

(PLO)- Các bị cáo là bảo vệ khu công nghệ cao đã nhận tiền từ các doanh nghiệp để bỏ qua cho các xe 3,5 tấn lưu thông vào giờ cấm.

Ngày 25-3, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 12 bị cáo thuộc đội bảo vệ Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Trong phần luận tội, đại diện VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Giang Sơn (49 tuổi, cựu đội trưởng Đội bảo vệ Khu Công nghệ cao), Hồ Tấn Đạt (43 tuổi), Đoàn Ngọc Thịnh cùng mức án 7-8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Nguyễn Thanh Bạch Hổ (40 tuổi, cùng là cựu đội phó đội bảo vệ Khu Công nghệ cao) bị đề nghị 5-6 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 8 bị cáo còn lại bị đề nghị 5-7 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo đại diện VKS, Nguyễn Giang Sơn là đội trưởng đã nhận tiền từ các doanh nghiệp, sau đó cùng với Hồ Tấn Đạt, Nguyễn Thanh Bạch Hổ cùng các nhân khác bỏ qua cho các xe 3,5 tấn lưu thông, vô ra Khu Công nghệ cao. Tổng số tiền Sơn nhận từ các doanh nghiệp là hơn 1,5 tỉ đồng, trong đó, Sơn hưởng lợi 400 triệu đồng.

Các bị cáo tại toà. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Bị cáo Hồ Tấn Đạt là người giúp sức cho Sơn và được Sơn chia số tiền 290 triệu đồng và bản thân Đạt tự nhận thêm số tiền hơn 256 triệu đồng, tổng số tiền thu lợi bất chính là hơn 546 triệu đồng. Nguyễn Thanh Bạch Hổ là đội phó, người giúp sức cho Sơn, được Sơn chia số tiền 70 triệu đồng.

"Các bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi nào phù hợp với quy định của pháp luật, hành vi nào pháp luật không cho phép, khi thực hiện hành vi trái quy định pháp luật và gây hậu quả thì các cá nhân thực hiện hành vi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tuy nhiên, vì tư lợi, các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội, ảnh hưởng đến chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu và làm giảm uy tín của cơ quan Nhà nước. Do đó, cần phải xử lý nghiêm nhằm đủ sức răn đe, giáo dục" "- đại diện VKS nhận định.

Đại diện VKS cũng nghi nhận tất cả các bị cáo đều khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, nộp lại một phần số tiền hưởng lợi và các bị cáo có thành tích trong công tác, giấy khen, gia đình khó khăn, gia đình có công với cách mạng…nên đề nghị HĐXX khi lượng hình.

Cáo trạng xác định ngày 6-6-2023, Báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải bài viết với tiêu đề: “Mua đường cho xe đi vào giờ cấm”, với nội dung phản ánh nhiều xe tải trọng trên 3,5 tấn đi vào Khu Công nghệ cao, TP Thủ Đức (cũ) vào giờ cấm (6 giờ đến 22 giờ hàng ngày).

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiến hành điều tra, xác minh, kết quả xác định, Đội Bảo vệ do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM quản lý, gồm: Nguyễn Giang Sơn (đội trưởng), Hồ Tấn Đạt, Nguyễn Thanh Bạch Hổ (là các đội phó) cùng 9 bị cáo là tổ trưởng, tổ phó và tổ viên.

Đội bảo vệ chia làm 3 ca ở 2 cổng chính được đặt tại giao lộ Xa lộ Hà Nội - Đường D1 và Võ Chí Công - Đường D2 và 06 cổng phụ ra các đường tuyến nhỏ khác.

Hàng ngày, trực chốt bảo vệ tại 2 cổng chính có trách nhiệm nhắc nhở các xe vận tải trên 3,5 tấn quay đầu không được chạy vào Khu Công nghệ cao trong giờ cấm, trừ các xe tải phục vụ cho các công ty trong khuôn viên Khu Công nghệ cao.

Khoảng đầu năm 2020 đến thời điểm tháng 5-2023, Nguyễn Giang Sơn thỏa thuận với một số doanh nghiệp để xe vận tải của các doanh nghiệp được đi qua Khu Công nghệ cao trong khung giờ cấm hướng từ cổng Xa Lộ Hà Nội (D1), cổng Võ Chí Công (D2) và chiều ngược lại.

Điều kiện là các doanh nghiệp đưa tiền cho Sơn hàng tháng, số tiền tùy thuộc vào số lượng xe của mỗi doanh nghiệp. Sơn bàn bạc với các bị can còn lại để những người này nắm danh sách các xe được đi qua Khu Công nghệ cao vào giờ cấm và thông báo về từng tổ cho các nhân viên.

Bị cáo Hồ Tấn Đạt gửi danh sách các xe được đi qua trên nhóm Zalo làm việc của Đội Bảo vệ. Khi các xe đến chốt trực, bảo vệ kiểm tra nếu có biển số trong danh sách thì được cho đi qua.

Hàng tháng, Sơn chia cho Đạt khoảng 10 triệu đồng; Hổ 3-5 triệu đồng; các tổ trưởng, tổ phó từ năm 2020 đến năm 2022 được Sơn chia từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, năm 2023 đến tháng 5-2023 được chia mỗi tháng 3 triệu đồng; các nhân viên bảo vệ, mỗi người được chia mỗi tháng trung bình từ 100.000 - 300.000 đồng.

Cáo trạng xác định, bị cáo Nguyễn Giang Sơn với vai trò đội trưởng là người nhận tiền từ các doanh nghiệp, phổ biến lại danh sách biển số xe cho các tổ trưởng, tổ phó để chỉ đạo nhân viên các tổ kiểm soát xe vô ra, chia lại tiền cho các đội phó, tổ trưởng, tổ phó và nhân viên tổ bảo vệ.

Tổng số tiền mà Sơn đã nhận từ các doanh nghiệp là 1,5 tỉ đồng, trong đó Sơn hưởng lợi 400 triệu đồng.