Tuyển sinh sư phạm năm 2026: Tăng chỉ tiêu, xét chung điểm kỳ thi riêng 24/03/2026 06:19

(PLO)- Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học tiếp tục là những ngành có chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến cao nhất ở nhiều trường đại học đào tạo sư phạm năm 2026, có ngành tuyển đến 600 thí sinh.

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 ghi nhận nhiều chuyển động đáng chú ý ở khối ngành sư phạm, từ việc tăng chỉ tiêu đào tạo giáo viên, đa dạng hóa phương thức xét tuyển, đặc biệt là xu hướng sử dụng chung kết quả kỳ thi đánh giá năng lực giữa các trường sư phạm. Việc này vừa để đảm bảo chất lượng đầu vào, vừa tạo thêm cơ hội cho thí sinh tiếp cận ngành sự phạm.

Có ngành sư phạm tuyển đến 600 chỉ tiêu

Theo công bố từ các trường đào tạo giáo viên, chỉ tiêu dự kiến năm nay ở nhiều trường tăng mạnh. Điển hình tại tại khu vực phía Nam, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM là cơ sở đào tạo sư phạm lớn nhất, tiếp tục điều chỉnh mạnh về quy mô và cách thức tuyển sinh.

Năm 2026, trường dự kiến tuyển khoảng 5.700 chỉ tiêu, tăng khoảng 500 chỉ tiêu so với năm trước. Trong đó, ngành giáo dục mầm non dự kiến tuyển đến 600 chỉ tiêu và giáo dục tiểu học là 550, kế đến là các ngành sư phạm khoa học tự nhiên, lịch sử - địa lý, sư phạm toán.

Riêng những ngành đặc thù về sư phạm ngoại ngữ hoặc có nhu cầu tuyển ít như sư phạm địa lý, sư phạm công nghệ…chỉ tiêu dao động từ 40-50 sinh viên.

Một số ngành giáo viên của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM có chỉ tiêu dự kiến rất lớn.

Tương tự, khu vực phía Bắc, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội – một trong những cơ sở đào tạo giáo viên trọng điểm – năm 2026 tuyển sinh 58 ngành ở 9 lĩnh vực, trong đó có 28 ngành/chương trình đào tạo giáo viên, hai ngành về khoa học giáo dục. Về chỉ tiêu, sư phạm ngữ văn dự kiến tuyển nhiều nhất với 450 chỉ tiêu, kế đến là giáo dục mầm non, tiểu học, sư phạm tiếng Anh…

Trường ĐH Sài Gòn tại TP.HCM năm nay dự kiến tuyển khoảng 5.600 chỉ tiêu. Trong đó, khối ngành sư phạm chiếm tỉ trọng đáng kể, trải rộng từ giáo dục mầm non, tiểu học đến các ngành đào tạo giáo viên THCS và THPT.

Cụ thể, các ngành có chỉ tiêu lớn nhất thuộc về giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học, mỗi ngành dự kiến tuyển khoảng 200 chỉ tiêu. Tiếp đến là sư phạm tiếng Anh với 150 chỉ tiêu, sư phạm âm nhạc và sư phạm mỹ thuật cùng ở mức 100 chỉ tiêu.

Các ngành sư phạm khoa học cơ bản như toán, vật lý, hóa học, sinh học có quy mô dao động từ 30 đến 70 chỉ tiêu, trong khi một số ngành đặc thù như giáo dục chính trị, sư phạm địa lý có chỉ tiêu thấp hơn, chỉ khoảng 20 chỉ tiêu.

Nhà trường tiếp tục duy trì các ngành đào tạo giáo viên tích hợp theo chương trình giáo dục phổ thông mới, như sư phạm khoa học tự nhiên và sư phạm lịch sử – địa lý, mỗi ngành dự kiến tuyển khoảng 70 chỉ tiêu.

Ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, ĐH Cần Thơ tiếp tục là một trong những cơ sở đào tạo giáo viên quy mô lớn. Năm 2026, trường dự kiến tuyển 16 ngành sư phạm, nhiều ngành tăng chỉ tiêu so với năm trước. Các ngành như sư phạm mầm non, sư phạm tiếng Anh, giáo dục tiểu học, sư phạm ngữ văn, sư phạm toán, mỗi ngành từ 100 chỉ tiêu trở lên.

Còn ở Trường ĐH Sư phạm – ĐH Huế, nhiều ngành sư phạm có chỉ tiêu khá cao như sư phạm toán (khoảng 180 chỉ tiêu), sư phạm tin học (hơn 100 chỉ tiêu), trong khi các ngành khoa học tự nhiên khác dao động từ 25–30 chỉ tiêu.

Tuy nhiên, theo các quy định hiện hành, sư phạm là nhóm ngành đặc biệt nhất vì chỉ tiêu tuyển sinh chính thức sẽ do Bộ GD&ĐT phân bổ sau khi các cơ sở đào tạo báo cáo chỉ tiêu dự kiến. Chỉ tiêu phân bổ cho từng trường sẽ dựa trên năng lực đào tạo của các trường và nhu cầu tuyển dụng giáo viên ở các địa phương.

Thí sinh dự kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức năm 2025. Ảnh: HCMUE

Dùng chung kết quả kỳ thi riêng

Một thực tế đáng chú ý trong đề án tuyển sinh dự kiến từ các cơ sở đào tạo, năm nay, các trường tiếp tục sử dụng nhiều phương thức xét tuyển nhưng vẫn tập trung chính cho xét điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc học bạ. Đặc biệt, cả nước có ba trường sư phạm tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng theo hình thức đánh giá năng lực và kết quả các kỳ thi này được sử dụng chung trong mạng lưới các trường có đào tạo giáo viên.

Cụ thể, có quy mô tổ chức thi lớn nhất cả nước trong các trường sư phạm là Trường ĐH Sư phạm TP.HCM với kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt. Kết quả kỳ thi này được trường xét tuyển kết hợp điểm học bạ và được sử dụng ở hàng chục cơ sở đào tạo khác, chủ yếu là các trường có đào tạo giáo viên hoặc đa ngành.

Theo công bố của trường, năm 2026, trường dự kiến tổ chức kỳ thi với tổng quy mô khoảng 40.000 lượt thí sinh, diễn ra tại nhiều địa phương, gồm TP.HCM, Đà Nẵng, Tây Ninh và khu vực Tây Nguyên. Việc mở rộng địa điểm tổ chức nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thí sinh ở các tỉnh, thành tiếp cận kỳ thi, giảm áp lực di chuyển và chi phí. Kỳ thi gồm sáu bài thi, là toán, ngữ văn, hóa học, vật lý, sinh học, tiếng Anh. Kỳ thi được Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức thành ba đợt, trong tháng 3 và tháng 5.

Tương tự, tại khu vực phía Bắc, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cũng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực SPT để làm một trong ba phương thức xét tuyển chính của trường, bên cạnh xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét thí sinh có năng lực – thành tích vượt trội.

Đến nay đã có 25 cơ sở đào tạo sử dụng kết quả kỳ thi SPT này để xét tuyển, trong đó nhiều trường có đào tạo sư phạm, như ba Trường ĐH sư phạm thuộc ĐH Đà Nẵng, ĐH Huế, ĐH Thái Nguyên; Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh; Trường ĐH Quy Nhơn; Trường ĐH Hải Phòng; Trường ĐH Tây Nguyên….

Kỳ thi được tổ chức thành hai đợt trong tháng 5-2026 tại 9 địa phương, từ miền Trung trở ra Bắc. Thí sinh được đăng ký thi các môn: toán, ngữ văn, tiếng Anh, vật lí, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lí, công nghệ (định hướng công nghiệp), công nghệ (định hướng nông nghiệp), tin học, giáo dục kinh tế theo yêu cầu xét tuyển tổ hợp môn của mỗi cơ sở giáo dục đại học. Đề thi kết hợp các dạng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận.

Cùng với đó, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 cũng triển khai đồng thời nhiều phương thức xét tuyển, gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển thẳng, xét học bạ (ở một số ngành), và đặc biệt là xét kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực độc lập do trường hoặc các trường sư phạm khác tổ chức.

Thông tin công bố của trường, năm 2026 là năm thứ hai trường tổ chức kỳ thi này và chỉ một đợt thi trong tháng 5. Môn thi gồm ngữ văn, toán, tiếng anh, lịch sử, vật lí, hoá học, sinh học, địa lí, giáo dục kinh tế và pháp luật. Trong đó, môn ngữ văn thi theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận. Các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm.

Còn với các trường ĐH khác, như Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng), bên cạnh xét điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc xét kết hợp điểm học bạ, các trường mở rộng xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của các đơn vị khác, nhất là kỳ thi của các trường sư phạm tổ chức. Việc này giúp giảm áp lực thi cử cho thí sinh nhưng vẫn đảm bảo sàng lọc đầu vào.

Trường ĐH Sư phạm – ĐH Huế năm nay áp dụng đồng thời nhiều phương thức gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét tuyển kết hợp với năng khiếu và đặc biệt là xét kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức.