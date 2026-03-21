Nữ giám đốc đầu tiên của ĐH Quốc gia TP.HCM trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 21/03/2026 21:47

(PLO)- ĐH Quốc gia TP.HCM có hai nhà khoa học trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đều là nữ, trong đó có GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai - Giám đốc nữ đầu tiên của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Chiều 21-3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức họp báo công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, cả nước có 500 đại biểu trúng cử, được bầu trong tổng số 863 người. Trong số này, ĐH Quốc gia TP.HCM có hai đại biểu là nhà khoa học trúng cử và đều là nữ. Đó là GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM và TS Phạm Huỳnh Thanh Vân, Phó Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên, Trường ĐH An Giang.

Trong đó, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai là nữ giám đốc đầu tiên của ĐH Quốc gia TP.HCM. Bà sinh năm 1974, quê tỉnh Quảng Ngãi. Bà từng tốt nghiệp ngành hóa học Trường ĐH Tổng hợp (nay là Trường ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia TP.HCM) năm 1996 và cũng tại trường này, bà tốt nghiệp thạc sĩ năm 2001.

Sau đó, năm 2005, bà lấy bằng tiến sĩ chuyên ngành hóa dược tại Trường ĐH Y Dược Toyama (Nhật Bản). Bà được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2014 và sau đó là Giáo sư vào năm 2020.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM.

Trong quá trình công tác tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo, từ Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa đến Phó Hiệu trưởng kiêm Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu.

Tháng 6-2024, bà được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM.

Theo chia sẻ của GS.TS Thanh Mai khi tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 16, nếu được tín nhiệm, bà cam kết tập trung vào bốn vấn đề trọng tâm.

Thứ nhất, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học, viên chức, người lao động trong ĐH Quốc gia TP.HCM, tham gia góp ý các chính sách liên quan đến giáo dục, giáo dục đại học và các cơ chế đặc thù cho ĐH Quốc gia trong việc xây dựng và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật.

Thứ hai, tham gia tham vấn các chính sách, nghị quyết của Quốc hội liên quan đến khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhất để các trường đại học, đặc biệt là ĐH Quốc gia TP.HCM, triển khai các chiến lược phát triển dài hạn.

Thứ ba, theo dõi, đề xuất và vận dụng các cơ chế phù hợp để tăng cường nguồn lực từ ngân sách Nhà nước cũng như các nguồn lực xã hội cho hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Thứ tư, chủ động đề xuất và kiến nghị các điều chỉnh về cơ chế, chính sách đối với mô hình ĐH quốc gia, nhằm tạo ra những đột phá thực chất, phát huy đầy đủ vai trò đầu tàu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

GS Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết trách nhiệm của bà không chỉ đối với ĐH Quốc gia TP.HCM mà đối với với hệ thống giáo dục đại học và cộng đồng xã hội. Bà sẽ lắng nghe tiếng nói của các trường đại học, các thầy cô giáo, các nhà khoa học, sinh viên và người lao động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, đóng góp vào các chính sách phát triển nguồn nhân lực quốc gia, gắn kết đào tạo với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai cũng bày tỏ mong muốn được đóng góp không chỉ bằng vai trò quản lý mà còn với trách nhiệm công dân, trách nhiệm trí thức và tinh thần phụng sự đất nước.