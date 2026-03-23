TP Huế công bố phương án tuyển sinh lớp 6 trường Nguyễn Tri Phương 23/03/2026 16:24

(PLO)- Học sinh muốn dự tuyển vào trường THCS Nguyễn Tri Phương ở Huế phải có kết quả giáo dục hoàn thành xuất sắc từ lớp 1 đến lớp 5.

UBND TP Huế vừa ban hành kế hoạch về việc tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026-2027 trên địa bàn.

Theo đó, công tác tuyển sinh đối với các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 tại các xã, phường phải hoàn thành xét tuyển, công bố kết quả chậm nhất vào ngày 31-7.

Riêng đối với Trường THCS Nguyễn Tri Phương- cơ sở giáo dục thực hiện phương thức đánh giá năng lực để tuyển sinh lớp 6- được yêu cầu các quy định khắt khe về tiêu chí xét tuyển.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Tri Phương tham gia hoạt động tại trường.

Theo đó, năm học 2026-2027, Trường THCS Nguyễn Tri Phương được giao chỉ tiêu tuyển sinh 360 học sinh. Đối tượng dự tuyển là những học sinh trên địa bàn TP Huế đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, ở độ tuổi vào học lớp 6 theo quy định.

Để đủ điều kiện nộp hồ sơ, học sinh phải đạt được các tiêu chí chung về học lực gồm kết quả giáo dục được đánh giá hoàn thành xuất sắc từ lớp 1 đến lớp 5.

Đồng thời, tổng điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học lớp 5 của hai môn Tiếng Việt và Toán phải đạt từ 19 điểm trở lên.

Trong trường hợp số lượng học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu, trường sẽ tổ chức đánh giá năng lực bằng hình thức bài viết. Theo kế hoạch, thời gian tổ chức đánh giá năng lực diễn ra vào ngày 28-5.

Học sinh dự tuyển phải tham gia đủ ba bài viết gồm môn Toán, Tiếng Việt và Ngoại ngữ. Quy định nêu rõ thí sinh không được vi phạm quy chế và không có bài viết nào bị điểm 0.

Căn cứ vào điểm xét tuyển, hội đồng tuyển sinh sẽ lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Riêng đối với lớp tiếng Pháp, Sở GD-ĐT TP Huế sẽ căn cứ vào điểm xét tuyển, số lượng đăng ký để quyết định số lượng tuyển tối đa một lớp theo chỉ tiêu. Dự kiến, kết quả tuyển sinh vào Trường THCS Nguyễn Tri Phương sẽ được công bố trong tháng 6-2026.

Ngoài ra, kế hoạch trên cũng nêu những quy định về tuyển sinh THPT trên địa bàn. Trong đó, học sinh đủ điều kiện tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Quốc học phải có kết quả rèn luyện, học tập của bốn năm học THCS đạt từ mức khá trở lên.