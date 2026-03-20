Lần đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để tuyển sinh 20/03/2026 18:36

(PLO)- Năm 2026, các trường Quân đội tuyển hơn 5.400 chỉ tiêu, đồng thời bổ sung phương thức xét tuyển từ kỳ thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Chiều 20-3, Ban Tuyển sinh Quân sự (TSQS) Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí, thông tin về công tác tuyển sinh quân sự năm 2026. Thiếu tướng Phùng Thị Phú, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu) chủ trì.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Phùng Thị Phú cho biết công tác tuyển sinh quân sự những năm qua luôn được giữ vững chất lượng, ổn định và đạt mục tiêu đề ra.

Thiếu tướng Phùng Thị Phú phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VIẾT THỊNH

Thiếu tướng Phùng Thị Phú đồng thời ghi nhận sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền, hướng nghiệp, góp phần thu hút ngày càng nhiều thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường Quân đội.

Năm 2026, các học viện, trường sĩ quan tuyển 5.420 chỉ tiêu đào tạo cán bộ cấp phân đội trình độ đại học. Trong số này, chỉ có bốn học viện tuyển thí sinh nữ, gồm Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Quân y, Học viện Khoa học Quân sự và Học viện Hậu cần.

Đáng chú ý, năm nay các trường Quân đội áp dụng đồng thời nhiều phương thức xét tuyển.

Ngoài việc xét tuyển thẳng, ưu tiên đối với thí sinh đạt giải theo quy định, các trường tiếp tục sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực do các đại học quốc gia tổ chức.

Đặc biệt, lần đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng để làm thêm căn cứ xét tuyển.

Theo Ban TSQS, kỳ thi này nhằm đánh giá toàn diện năng lực học sinh, góp phần nâng cao khả năng phân loại thí sinh và giúp các cơ sở đào tạo chủ động hơn trong tuyển chọn đầu vào.

Kỳ thi dự kiến được tổ chức một đợt vào tuần thứ ba tháng 6-2026, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, tại ba khu vực: phía Bắc đặt tại Học viện Kỹ thuật Quân sự (Hà Nội), miền Trung tại Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa) và miền Nam tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai).

Thí sinh có thể tham gia một hoặc nhiều phương thức xét tuyển; hệ thống sẽ sử dụng kết quả cao nhất để xét tuyển, bảo đảm quyền lợi cho người dự tuyển.

Đại tá Đỗ Thành Tâm, Thư ký Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) thông tin về một số điểm mới trong công tác tuyển sinh quân sự năm 2026. Ảnh: VIẾT THỊNH

Đại tá Đỗ Thành Tâm, Thư ký Ban TSQS Bộ Quốc phòng, lưu ý thí sinh bắt buộc phải đăng ký nguyện vọng 1 vào trường Quân đội ngay khi làm hồ sơ.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một trường và một ngành đào tạo trong hệ quân sự; các nguyện vọng sau có thể đăng ký vào hệ dân sự hoặc các trường ngoài Quân đội.

Theo quy định, các trường chỉ xét tuyển đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển và đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng. Thời gian sơ tuyển kéo dài đến hết ngày 15-4-2026.

Năm 2026, hơn 20 trường Quân đội tuyển hơn 5.400 chỉ tiêu hệ quân sự và khoảng 3.900 chỉ tiêu hệ dân sự. Thí sinh ngoài Quân đội đăng ký sơ tuyển tại địa phương nơi cư trú, trong khi quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại đơn vị.

Về độ tuổi, thanh niên ngoài Quân đội dự tuyển từ 17 đến 21 tuổi, quân nhân tại ngũ từ 18 đến 23 tuổi. Thí sinh phải đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1 hoặc loại 2 theo quy định, bao gồm các tiêu chí về thể lực và các chuyên khoa.

Ngoài ra, các trường tiếp tục thực hiện phân vùng tuyển sinh theo nơi thường trú, với chỉ tiêu riêng cho thí sinh khu vực phía Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra) và phía Nam (từ Quảng Trị trở vào).