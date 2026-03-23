Học sinh chuyên Lê Hồng Phong đạt giải Nhất nghiên cứu khoa học cấp quốc gia 23/03/2026 15:02

(PLO)- Tại cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, TP.HCM có 10 đề tài đạt giải, trong đó có một giải Nhất thuộc về học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Ngày 22-3, Bộ GD&ĐT phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức lễ bế mạc cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng trao tặng giải Nhất cho học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM. Ảnh: HOA ĐỖ

Ban Tổ chức đã trao giải cho 145 dự án, trong đó có 14 giải Nhất, 29 giải Nhì, 44 giải Ba, 58 giải Tư và lựa chọn các dự án dự thi Hội thi khoa học, kỹ thuật quốc tế năm 2026.

Năm nay TP.HCM có 10/13 đề tài đạt giải, gồm một giải Nhất, ba giải Ba và sáu giải Tư. Riêng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có 4/4 đề tài đạt giải.

Cụ thể, giải Nhất thuộc về Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với dự án SPProbMol3 - Phát triển mô hình tạo sinh xác suất đa phương thức trong thiết kế phối tử dựa trên cấu trúc không gian ba chiều của protein.

Ba giải Ba đến từ Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa; TH, THCS và THPT Tân Phú; THPT Trần Văn Giàu. Cụ thể:

Dự án Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong phát hiện sớm các dấu hiệu rối loạn sức khỏe tâm thần ở học sinh phổ thông trên địa bàn TP.HCM đến từ Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Dự án Nghiên cứu và phát triển xe lăn leo cầu thang tích hợp công nghệ cân bằng động, điều khiển đa chế độ của Trường TH, THCS và THPT Tân Phú.

Dự án “Nurseathome” – giường y tế thông minh có khả năng chuyển đổi thành xe lăn tự hành và điều khiển đa phương thức hỗ trợ người cao tuổi và người bị liệt toàn thân của Trường THPT Trần Văn Giàu.

Sáu giải Tư gồm các đề tài từ các trường THPT Võ Thị Sáu (đặc khu Côn Đảo), THPT Bùi Thị Xuân, THPT Nguyễn Thị Minh Khai với mỗi đơn vị một đề tài và ba đề tài của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Cụ thể:

Dự án Ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, bảo tồn và phát triển bền vững các di sản văn hóa và du lịch sinh thái tại Côn Đảo đến từ Trường THPT Võ Thị Sáu – đặc khu Côn Đảo.

Dự án Nghiên cứu phát triển mặt nạ kem dưỡng da từ chiết xuất lá dâu tằm lên men và vi nang tinh dầu thiên nhiên của Trường THPT Bùi Thị Xuân.

Dự án AIVI – Thiết bị thị giác nhân tạo tích hợp AI hỗ trợ người khiếm thị trong đời sống của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

Ba đề tài của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đạt giải Tư gồm: Dự án dự đoán tình trạng mất rừng tại Việt Nam bằng học sâu trên ảnh viễn thám; dự án vật liệu trao đổi ion trên nền polymer phân hủy sinh học, định hướng xử lý nước tưới tiêu nhiễm mặn tại đồng bằng sông Cửu Long; dự án áp dụng mô hình học sâu để cảnh báo một số tương tác nguy hiểm của trẻ em trong nhà qua camera an ninh theo thời gian thực.