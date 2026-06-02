Hà Nội công bố đáp án các môn thi vào lớp 10 năm 2026 02/06/2026 18:09

(PLO)- Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố đáp án các môn thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.

Chiều 2-6, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố đáp án các môn Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.

Để biết, chi tiết đáp án các môn, mời độc giả xem tại đây: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm nay tại Hà Nội chính thức diễn ra trong hai ngày 30 và 31-5. Thí sinh làm ba bài thi gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Mỗi học sinh được đăng ký tối đa ba nguyện vọng vào ba trường THPT công lập không chuyên, xếp theo thứ tự ưu tiên. Điểm mới quan trọng là Hà Nội đã bỏ quy định phân khu vực tuyển sinh, cho phép học sinh lựa chọn trường trên toàn địa bàn thành phố thay vì bị giới hạn như các năm trước.

Năm nay, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó, hơn 124.000 em đăng ký nguyện vọng thi vào lớp 10 THPT công lập. Thành phố bố trí 224 điểm thi với 5.300 phòng thi. Có 17.150 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia tại các điểm thi.

Dự kiến điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập sẽ được công bố từ 19 đến 22-6.