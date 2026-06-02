Ngăn gian lận bằng AI trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 02/06/2026 12:19

(PLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 được tăng cường giải pháp kỹ thuật và phối hợp liên ngành nhằm kiểm soát gian lận bằng trí tuệ nhân tạo, thiết bị công nghệ cao.

Ngày 2-6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.

Hội nghị do Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn chủ trì, với sự tham dự của các thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Buổi làm việc trực tuyến diễn ra tại điểm cầu TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Tại các điểm cầu địa phương, tham dự có lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố, thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Sẵn sàng triển khai trên cả nước

Thông tin tại buổi làm việc, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày chính 11 và sáng 12-6; chiều 12 và ngày 13-6 là thời gian dự phòng. Phương thức tổ chức tiếp tục được tinh gọn so với các năm trước.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo). Ảnh: BTC

Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký dự thi hơn 1,2 triệu, cao nhất trong nhiều năm, trong đó thí sinh tự do tăng đáng kể. Xu hướng lựa chọn các môn khoa học tự nhiên tiếp tục gia tăng; các môn thi mới áp dụng từ năm 2025 cũng thu hút đông đảo thí sinh. Theo ông Huỳnh Văn Chương, đây là tín hiệu tích cực, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường định hướng học sinh ngay từ bậc THCS, bảo đảm cân đối giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

Đến nay, tất cả địa phương đã thành lập ban chỉ đạo, ban hành kế hoạch tổ chức và rà soát đến từng điểm thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến kỳ thi như thời tiết tháng 6 diễn biến phức tạp và quy mô thí sinh tăng tại một số địa phương; đồng thời yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát các khâu tổ chức, bảo đảm điều kiện coi thi, chấm thi đúng quy chế, chủ động phương án ứng phó và hỗ trợ thí sinh.

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, kỳ thi năm nay đặt ra áp lực tổ chức tại các địa phương có số lượng thí sinh tăng sau sáp nhập đơn vị hành chính, cùng với các rủi ro khách quan như thời tiết cực đoan cũng như nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Liên quan công tác bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi, ông Vũ Mạnh Tuân, Trưởng phòng 6, Cục An ninh chính trị nội bộ (A03, Bộ Công an), cho biết lực lượng công an được huy động tham gia toàn bộ các khâu trọng yếu, từ bảo vệ đề thi, vận chuyển, bàn giao đến kiểm soát hệ thống kỹ thuật phục vụ kỳ thi.

Các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn được triển khai tại tất cả điểm thi, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ thiên tai. Bộ Công an đồng thời phối hợp với ngành giáo dục rà soát an ninh đối với các phần mềm phục vụ kỳ thi, bảo đảm vận hành an toàn.

Theo ông Vũ Mạnh Tuân, nhiệm vụ trọng tâm là chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa để phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, đặc biệt là gian lận bằng thiết bị công nghệ cao và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cũng như các hành vi phát tán thông tin sai sự thật hoặc làm lộ, lọt bí mật nhà nước liên quan đến đề thi.

Trước thực tế các hành vi gian lận ngày càng tinh vi, Bộ Công an đã chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho thí sinh, phụ huynh và cán bộ làm nhiệm vụ thi; đồng thời đề nghị các địa phương trang bị thiết bị kỹ thuật và tổ chức tập huấn nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm trong thực tế.

TP.HCM chủ động mọi phương án, bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 an toàn

Cũng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, cho biết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn có quy mô rất lớn, với gần 143.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có hơn 8.000 thí sinh tự do; tổ chức tại 246 điểm thi với hơn 6.000 phòng thi.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Theo ông Hiếu, thành phố đã sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo thi, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành. Các phương án tổ chức được xây dựng chi tiết, trong đó chú trọng tập huấn lực lượng tại điểm thi và triển khai thiết bị kỹ thuật nhằm phòng ngừa, phát hiện gian lận, nhất là tại các điểm thi có nguy cơ cao.

Đối với công tác vận chuyển đề thi, trước việc địa bàn mở rộng với cự ly xa nhất gần 200 km, TP.HCM đã xây dựng phương án vận chuyển, bàn giao phù hợp, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và tổ chức bàn giao đề thi trước một ngày. Riêng khu vực đặc thù như Côn Đảo, thành phố chuẩn bị nhiều kịch bản, trong đó có phương án vận chuyển bằng đường hàng không để bảo đảm chủ động.

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, đến thời điểm này, TP.HCM đã cơ bản hoàn tất các khâu chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức kỳ thi theo kế hoạch.

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ nhằm xét công nhận tốt nghiệp mà còn là căn cứ đánh giá chất lượng dạy và học, phục vụ công tác tuyển sinh.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn. Ảnh: BTC

Ông Sơn cho biết các chính sách mới, trong đó có Nghị định 179/2026 quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, đang góp phần định hướng lựa chọn của thí sinh, qua đó nâng cao vai trò của kỳ thi.

Về yêu cầu tổ chức, Bộ trưởng đề nghị các địa phương bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế; đồng thời nhấn mạnh yếu tố then chốt là công tác chuẩn bị và trách nhiệm của đội ngũ làm nhiệm vụ thi.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý các ban chỉ đạo thi cần duy trì kết nối thông suốt với Ban Chỉ đạo quốc gia để kịp thời xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm kỳ thi diễn ra đúng kế hoạch và đạt chất lượng.