1 trường đại học tư thục tại TP.HCM thành lập 'trường con' về lĩnh vực sức khỏe 02/06/2026 12:13

(PLO)- Trường Y và Khoa học Sức khỏe có hiệu trưởng là PGS.TS.BS.TTƯT Nguyễn Thanh Hiệp. Năm 2026, trường sẽ tuyển sinh 4 ngành là Y khoa, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học.

Ngày 2-6, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã công bố quyết định thành lập Trường Y và Khoa học Sức khỏe trực thuộc.

Trường Y và Khoa học Sức khỏe được thành lập trên nền tảng và định hướng của một đại học đa ngành, có thế mạnh về công nghệ, gắn đào tạo với nhu cầu xã hội và xu hướng phát triển của đất nước.

Theo nhà trường, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM bắt đầu đào tạo lĩnh vực khoa học sức khỏe trong hơn 10 năm qua, với các ngành như Dược học, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học. Và mới đây, ngày 26-5, trường đã được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo ngành Y khoa. Ngoài ra, các ngành Y học cổ truyền và Răng hàm mặt cũng sẽ được định hướng phát triển theo lộ trình trong thời gian tới.

Một giờ thực hành của thầy trò khối ngành sức khỏe của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM. Ảnh: NT

Trường Y và Khoa học Sức khỏe định hướng kết hợp giữa nền tảng công nghệ của trường với yêu cầu đào tạo y học hiện đại. Chương trình đào tạo được định hướng theo hướng tích hợp giữa kiến thức y học nền tảng, năng lực thực hành lâm sàng, y đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, tinh thần trách nhiệm và năng lực thích ứng với môi trường y tế số.

Hiệu trưởng Trường Y và Khoa học Sức khỏe là PGS.TS.BS.TTƯT Nguyễn Thanh Hiệp. Ông cũng là cố vấn cao cấp của Chủ tịch Hội đồng trường – Trường Đại học Công nghệ TP.HCM.

Theo công bố của trường, năm 2026, Trường Y và Khoa học Sức khỏe HUTECH tuyển sinh các ngành Y khoa, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học theo nhiều phương thức: xét kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, xét học bạ THPT, xét điểm thi V-SAT, xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM; đồng thời thực hiện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và xét tuyển theo các chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT, A-Level, IB theo quy định của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM.

Đối với nhóm ngành khoa học sức khỏe, thí sinh cần đáp ứng thêm các điều kiện theo quy định hiện hành. Riêng các ngành Y khoa và Dược học, thí sinh cần có học lực cả năm lớp 12 đạt loại tốt/giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên.

Đặc biệt, nhà trường triển khai học bổng 30% học phí toàn khóa cho thí sinh trúng tuyển ngành Y khoa và các ngành thuộc khối khoa học sức khỏe năm 2026. Thí sinh cần đăng ký xét học bổng, gửi minh chứng kết quả học tập THPT về trường trước ngày 30-6 và trúng tuyển vào trường theo quy định.

Bên cạnh đó, trường công bố công khai học phí từ đầu khóa và cam kết không tăng học phí trong toàn khóa, giúp phụ huynh chủ động kế hoạch tài chính dài hạn. Nhà trường cũng áp dụng chính sách ưu đãi học phí dành riêng cho con, em của cán bộ, nhân viên y tế đang làm việc tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên cả nước.