Đề thi lớp 10 chuyên lý có sai sót, thí sinh được bù thêm giờ 02/06/2026 20:23

(PLO)- Đề thi lớp 10 chuyên lý tại TP.HCM có một câu hỏi bị sai công thức. Thí sinh được bù thêm thời gian làm bài 15 phút.

Chiều ngày 2-6, thí sinh TP.HCM dự thi các môn chuyên.

Thí sinh rời phòng thi sau khi hoàn thành môn chuyên với thời gian 150 phút. Ảnh: NT

Tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương, thí sinh rời phòng thi sau 150 phút làm bài trong cơn mưa tầm tã. Tuy nhiên, học sinh chuyên Lý ra về muộn hơn.

Một thí sinh phản ánh, nhóm làm bài Vật lý chuyên được bù thêm 15 phút vì đề thi bị sai công thức.

Cụ thể, đề có 5 câu, mỗi câu 2 điểm.

Trong đó, câu một cho công thức sẵn: BC² = AB² + AC² - 2AB × AB × cosA. Nữ sinh này cho rằng công thức đúng phải là BC² = AB² + AC² - 2AB × AC × cosA.

Gần đến giờ nộp bài có giám thị vào thông báo công thức 1 sai và cho phép học sinh chỉnh lại.

Em HB, học sinh trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, cho biết đây là công thức định lý cosin trong tam giác áp dụng cho bài toán câu một. Em phát hiện lỗi này từ đầu nhưng tiếp tục giải vì nghĩ đó là chủ ý của đề hoặc sẽ được xử lý sau.

Nam sinh này cho biết đề gồm 5 câu, mỗi câu 2 điểm với nhiều ý nhỏ. Trong đó, câu 2 là phần kiến thức mới, còn các câu còn lại thuộc dạng bài quen thuộc nhưng có độ vận dụng cao hơn.

Trả lời PLO, một lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM xác nhận sự việc trên và đang xin ý kiến Hội đồng thi về phương án xử lý trên quan điểm đảm bảo quyền lợi cho các em.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên là tổng điểm ba môn Văn, Toán, Ngoại ngữ (hệ số 1) cộng với điểm môn chuyên x 2.