Một nữ sinh ở Đồng Nai bị nhóm học sinh nữ vây đánh hội đồng 23/03/2026 17:16

(PLO)- Một nữ sinh không dám phản kháng khi bị nhóm nữ học sinh khác vây đánh hội đồng túi bụi trong một con hẻm.

Chiều 23-3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quay lại cảnh một nữ sinh mặc áo thể dục của trường Trung học cơ sở trên địa bàn phường Trảng Dài bị 3 học sinh nữ vây đánh túi bụi nằm dưới đất.

Đoạn clip dài 1 phút 45 giây quay lại cảnh một nữ sinh mặc áo thể dục có logo Trường Trung học tại phường Trảng Dài đứng bên hẻm nhỏ bị một nhóm nữ khác đi xe đạp điện đến. Sau đó có 3 nữ sinh mặc áo khoác bịt kín mặt lao vào đánh, đá túm tóc kéo gục xuống đường. Nữ sinh bị đánh không dám phản kháng.

Đoạn clip đưa lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận và nhiều người lo lắng về tình trạng bạo lực học đường.

Nữ sinh bị nhóm học sinh nữ của trường khác vây đánh. Ảnh: Cắt từ clip

Qua xác minh của PV, nữ sinh bị đánh học tại trường Trung học Cơ sở TD, còn 3 nữ sinh tham đánh đang theo học tại trường Trung học Cơ sở TS đều nằm trên địa bàn phường Trảng Dài và cách nhau hơn 500m

Trao đổi với PLO, cả 2 Hiệu trưởng của hai trường cũng đều xác nhận về vụ việc học sinh của trường xuất hiện trên đoạn clip trên.

“Hiện Nhà trường cũng đang nắm thông tin cụ thể phối hợp cùng công an địa phương mời phụ huynh các cháu lên để làm rõ nguyên nhân, sau đó sẽ báo cáo lên lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo”, lãnh đạo Trung học Cơ sở TD cho biết.

Công an phường Trảng Dài cho biết đã nắm được vụ việc và đang xác minh. Vụ việc xảy ra tại một con hẻm khu phố 3, phường Trảng Dài.