Phụ huynh TP.HCM cần biết: 2 nhóm ưu tiên khi tuyển sinh đầu cấp 25/03/2026 14:20

(PLO)- Tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM được phân bổ dựa trên nơi ở hiện tại của học sinh với mục tiêu các em được học gần nhà.

UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2026-2027. Việc tuyển sinh lớp 1, lớp 6 gồm 2 nhóm ưu tiên.

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm, phường An Hội Tây, TP.HCM, trong ngày tựu trường. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Nhóm ưu tiên 1 gồm những trẻ em có nơi ở hiện tại trên địa bàn đúng độ tuổi quy định (đối với lớp 1) hoặc học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và cư trú tại địa bàn (đối với lớp 6). Nhóm này cũng bao gồm học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học theo các hình thức đào tạo đặc thù tại các trường được tổ chức tuyển sinh theo địa bàn quận trong các năm học trước.

Nhóm ưu tiên 2 là các trường hợp còn lại không thuộc nhóm 1. Thứ tự ưu tiên như sau: Học sinh đã học mầm non/tiểu học tại địa bàn hoặc vùng giáp ranh; học sinh có anh/chị ruột đang học tại trường trên địa bàn; học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại các cơ quan, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn; học sinh cư trú tại các khu vực giáp ranh hoặc học sinh chuyển từ tỉnh thành khác đến sau thời điểm đăng ký.

Toàn bộ quy định về thứ tự ưu tiên này sẽ được Ban chỉ đạo tuyển sinh địa phương xem xét dựa trên các tiêu chí ưu tiên cụ thể và chỉ tiêu còn lại, niêm yết và công khai chi tiết trong kế hoạch tuyển sinh của từng địa phương nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng, tạo thuận lợi nhất cho học sinh.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, công tác đăng ký tuyển sinh thực hiện hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ duy nhất là trang tuyển sinh của TP. Việc đăng ký sử dụng mã định danh cá nhân của học sinh làm chìa khóa truy cập, đảm bảo dữ liệu phục vụ xét tuyển được trích xuất chính xác 100% từ hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục TP.

Việc phân bổ chỗ học dựa trên nơi ở hiện tại của học sinh. Thông tin nơi ở hiện tại của học sinh gồm nơi ở hiện tại và mối quan hệ với người giám hộ, được xác định thông qua ứng dụng định danh điện tử (VNeID) của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Trường hợp dữ liệu trên hệ thống chưa phản ánh đúng thực tế, Ban chỉ đạo tuyển sinh địa phương sẽ căn cứ vào hồ sơ và minh chứng hợp pháp để xem xét giải quyết trên nguyên tắc đảm bảo quyền học tập của học sinh.

Việc phân bổ chỗ học được xây dựng linh hoạt dựa trên sự phối hợp giữa Sở GD&ĐT và UBND phường, xã, đặc khu. Ba yếu tố để căn cứ gồm mạng lưới trường lớp tại địa phương và vùng giáp ranh, quy mô trẻ trong độ tuổi và khoảng cách thực tế.

Đặc biệt, hệ thống bản đồ số được ứng dụng để xác định chính xác quãng đường từ nơi cư trú đến trường học nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh được học gần nhà.