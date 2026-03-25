Thi lớp 10 tại TP.HCM: Học sinh được đăng ký tối đa 8 nguyện vọng 25/03/2026 11:33

(PLO)- Kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM, học sinh được đăng ký tối đa tám nguyện vọng gồm ba nguyện vọng thường, hai nguyện vọng chuyên và ba nguyện vọng tích hợp.

UBND TP.HCM đã công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, trong đó có thông tin về kỳ thi lớp 10.

Kỳ thi lớp 10 sẽ được thực hiện bằng hình thức thi tuyển và xét tuyển.

- Thi tuyển áp dụng cho các trường THPT công lập trên địa bàn TP, tổ chức theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

- Xét tuyển áp dụng với Trường THCS - THPT Thạnh An, xã Thạnh An; Trường THPT Võ Thị Sáu - Đặc khu Côn Đảo và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú.

Học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập và trường chuyên sẽ thực hiện hoàn toàn qua hình thức trực tuyến.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ, phường Đông Hưng Thuận trong một tiết học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tuyển sinh lớp 10 trường công lập

Quy trình thi tuyển được thực hiện hai giai đoạn.

- Giai đoạn 1: Học sinh đăng ký ba nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập. Các trường ngoại lệ không nằm trong nhóm này gồm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (khu vực 1), Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường THPT chuyên Hùng Vương (khu vực 2), Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (khu vực 3).

- Giai đoạn 2 (tuyển sinh bổ sung): Tùy theo tình hình nộp hồ sơ trúng tuyển thực tế và nhu cầu của các trường THPT, Sở GD&ĐT có thể xem xét tổ chức tuyển bổ sung. Sở sẽ ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh và tuyển đủ chỉ tiêu cho các trường còn thiếu. Đối tượng tuyển sinh bổ sung chỉ áp dụng với học sinh đã tham gia thi tuyển nhưng không trúng tuyển cả ba nguyện vọng đã đăng ký.

Học sinh sẽ thi ba môn gồm Toán, Văn (120 phút/môn), Ngoại ngữ. Ngày thi: 1 và 2-6. Hệ số điểm bài thi Toán, Văn và Ngoại ngữ có hệ số 1.

Học sinh đăng ký ba nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên giảm dần (nguyện vọng 1 ưu tiên cao nhất). Học sinh trúng tuyển nguyện vọng nào phải nhập học tại nguyện vọng đó và không được thay đổi.

Tuyển sinh lớp 10 chuyên

Học sinh hoàn thành chương trình THCS năm học 2025 - 2026 tại TP.HCM. Kết quả đánh giá rèn luyện và đánh giá học tập cả năm học của các lớp 6, 7, 8 từ Khá trở lên, riêng lớp 9 phải Tốt.

Học sinh được đăng ký hai nguyện vọng ưu tiên. Học sinh sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 cao nhất).

Năm nay, TP.HCM có bốn trường tuyển sinh chuyên bao gồm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (khu vực 1), Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (khu vực 2), Trường THPT chuyên Hùng Vương (khu vực 3) và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (khu vực 3). Các trường này tuyển sinh học sinh cả nước.

Trường hợp nếu không trúng tuyển hoặc không nộp hồ sơ trường chuyên, các em vẫn được tham gia xét tuyển ba nguyện vọng thường đã đăng ký.

Học sinh sẽ dự thi bốn bài thi gồm ba bài thi không chuyên Toán, Ngữ văn (120 phút/môn), Ngoại ngữ (90 phút) và một bài thi chuyên theo đúng môn đăng ký (150 phút). Ngày thi: 1 và 2-6.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng: Điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + (điểm môn chuyên x 2).

Tuyển sinh vào lớp 10 tiếng Anh tích hợp

Đối tượng:

- Nhóm 1: Học sinh có học tiếng Anh tích hợp. Học sinh được đăng ký ba nguyện vọng để thi lớp 10 vào các trường có tổ chức giảng dạy chương trình này. Căn cứ vào điểm thi và điểm trung bình của chương trình tiếng Anh tích hợp, học sinh này sẽ được ưu tiên vào những trường có dạy cùng chương trình.

Cách tính điểm: Điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + điểm trung bình của chương trình tiếng Anh tích hợp (theo thang điểm 10).

- Nhóm 2: Nhóm học sinh không theo học chương trình tiếng Anh tích hợp. Học sinh phải có kết quả học tập cả năm học lớp 9 từ mức Khá trở lên. Học sinh có tham gia thi tuyển vào lớp 10 tại TP.HCM. Ngoài ba môn quy định, các em phải thi một bài thi môn tiếng Anh tích hợp.

Học sinh được đăng ký ba nguyện vọng để thi vào lớp 10.

Cách tính điểm: Điểm thi môn Ngữ văn + điểm thi môn Ngoại ngữ + điểm thi môn Toán + điểm thi môn tiếng Anh tích hợp.

Tuyển sinh lớp 10 tăng cường tiếng Trung tại Trường THPT Hùng Vương, THPT Trần Khai Nguyên, THPT Trần Quang Khải, THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa (khu vực 1). Các trường tuyển học sinh trúng tuyển vào lớp 10 của trường với điểm số từng kỹ năng của năm lớp 9 tăng cường tiếng Trung đạt từ 6,0 điểm trở lên hoặc có chứng chỉ HSK cấp độ 3 trở lên.

Tuyển sinh lớp 10 trường có dạy tiếng Nhật tại Trường THPT Lê Quý Đôn - KV1, Trường THPT Marie Curie - KV1. Tuyển sinh lớp 10 tiếng Pháp có Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - KV1, Trường THPT Marie Curie - KV1.