Sự thật về đề thi ngữ văn ở Đắk Lắk 'nhan nhản lỗi chính tả' 25/03/2026 18:29

(PLO)- Mạng xã hội lan truyền đề thi môn ngữ văn ở Đắk Lắk có hàng loạt lỗi chính tả. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định bài đăng là sai sự thật.

Ngày 25-3, ông Phạm Huy Văn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về đề thi môn ngữ văn, kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS năm học 2025-2026.

Bài viết và đề thi được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Theo ông Văn, phản ánh đề thi ngữ văn với hàng loạt lỗi chính tả đăng tải trên mạng xã hội là sai sự thật. Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã xác minh, kiểm tra lại đề thi chính thức thì không có lỗi chính tả nào.

“Chúng tôi đang tập trung chấm thi và sẽ thực hiện các bước tiếp theo để xử lý vụ việc trên”, ông Văn nói.

Trước đó, mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin về đề thi ngữ văn, kỳ thi học sinh giỏi cấp THCS tại Đắk Lắk ngày 24-3, với hàng loạt lỗi chính tả.

Theo bài đăng, đề thi có các lỗi chính tả như: Bức tranh được viết thành “búc tranh”; thức dậy thành “thức dây”; khoảng trời thành “khoỏng trời”; giải thích thành “giải thịch”….

Sau khi đề thi nói trên được đăng tải, nhiều tài khoản chưa rõ thực hư đã bình luận, cho rằng hội đồng ra đề thi “ẩu”.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người đã chụp đúng đề thi gốc, đăng tải trong phần bình luận để phản bác thông tin sai sự thật.

Đề thi hoàn toàn không có lỗi chính tả như thông tin trên mạng xã hội. Ảnh: N.D

Theo cư dân mạng, đề thi gốc đã bị chỉnh sửa bởi AI nên dẫn đến có nhiều lỗi chính tả. Nhiều bình luận cũng để lại lời khuyên mọi người hãy tỉnh táo khi dùng mạng xã hội, không bình luận khi thông tin chưa rõ thực hư.