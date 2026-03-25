Nữ hành khách tố bị nhà xe từ chối trung chuyển, nhà xe báo công an 25/03/2026 14:44

(PLO)- Nữ hành khách phản ánh bị nhà xe ở Đắk Lắk bỏ rơi lúc rạng sáng; còn nhà xe cho rằng khách thông tin không đúng.

Ngày 25-3, ông Nguyễn Thành Long, Tổng giám đốc Công ty TNHH Vận tải Thương mại LV (nhà xe LV, chuyên tuyến Đắk Lắk -TP.HCM và ngược lại) cho biết đã nắm thông tin việc một nữ hành khách đăng bài trên mạng xã hội, tố bị nhà xe từ chối trung chuyển lúc rạng sáng.

Bài đăng của bà H trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, bà H (48 tuổi, ngụ TP.HCM) đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội, bày tỏ bức xúc vì cho rằng nhà xe LV không trung chuyển, bỏ rơi bà lúc rạng sáng.

Theo bà H, hôm 16-3, bà đặt xe LV từ xã Đức Mạnh (tỉnh Lâm Đồng) về TP.HCM, với giá vé 499 nghìn đồng.

Khoảng hơn 4 giờ ngày 17-3, xe đến điểm trả khách trên đường Chu Văn An, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM.

Theo bà H, khi xuống xe, bà không được trung chuyển về nơi ở của mình vì không có trong danh sách. Khi bà H ý kiến thì được tài xế hướng dẫn gọi cho tổng đài. Nếu tổng đài đồng ý thì tài xế sẽ chở bà H đi.

Tuy nhiên, bà H gọi vào tổng đài của nhà xe nhiều lần nhưng không ai bắt máy. Sau đó, nữ hành khách phải tự bắt xe dịch vụ về nhà. Bà H bức xúc vì cho rằng nhà xe xử lý tình huống thiếu trách nhiệm, để một phụ nữ lại lúc rạng sáng, ít người qua lại là không an toàn.

Bà H cho biết thêm, sau vụ việc, bà đã làm việc với đại diện nhà xe nhưng không hài lòng với cách giải thích.

Theo bà H, khi tài xế thông báo nơi bà ở nằm ngoài phạm vi phục vụ của xe trung chuyển, bà đã nói rõ rằng có thể đưa mình đến điểm gần nhất mà xe trung chuyển phục vụ. Tuy nhiên, yêu cầu của bà vẫn không được đáp ứng.

Bà H khẳng định việc đăng tải sự việc lên mạng xã hội không nhằm mong muốn đơn vị vận tải nhìn nhận lại quy trình phục vụ, tránh để xảy ra trường hợp người yếu thế gặp phải sự việc tương tự, không phải vì đòi bồi thường hay mục đích khác.

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Thành Long, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Thương mại LV, khẳng định doanh nghiệp không có sai sót như phản ánh trên mạng xã hội.

Theo ông Long, ngay sau khi nhận phản ánh của nữ hành khách, ông đã yêu cầu rà soát lại tất cả quy trình.

Đại diện nhà xe khẳng định, ngay từ khi bà H đặt vé, nhân viên tổng đài đã tư vấn rõ các quyền lợi của khách hàng và thông tin rõ phạm vi trung chuyển (dưới 5 km).

Ông Long thông tin thêm, nơi bà H ở nằm ngoài phạm vi trung chuyển của nhà xe. Vì vậy, khi bà H di chuyển ra xe trung chuyển, tài xế đã hướng dẫn bà vào văn phòng có phòng chờ, phòng nghỉ để nghỉ ngơi và sẽ sắp xếp chuyến trung chuyển phù hợp. Tuy nhiên, bà H đã bắt xe khác rời đi.

“Nữ hành khách đã gọi đến tổng đài phản ánh. Với tinh thần đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu, chúng tôi đã xác minh vụ việc, đề nghị tặng thẻ ưu đãi 20% cho chuyến đi tiếp theo nhưng khách không đồng ý và vẫn bức xúc”, ông Long nói.

Theo ông Long, đơn vị không muốn căng thẳng, hơn thua với khách hàng. Tuy nhiên, hiện thông tin không đúng về vụ việc đã lan truyền trên mạng xã hội nên ông đã yêu cầu bộ phận chuyên môn tập hợp hồ sơ, bằng chứng gửi đơn đến công an xử lý.