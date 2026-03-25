Truy tố 3 phụ nữ giả làm luật sư, thương nhân để lừa đảo 25/03/2026 12:19

VKSND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can: Lê Thị Thanh Thảo (44 tuổi), Thiều Thị Thu (55 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Loan (48 tuổi), cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can tại cơ quan công an. Ảnh: VKS

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, do thiếu tiền tiêu xài, Lê Thị Thanh Thảo và Thiều Thị Thu thống nhất thực hiện hành vi gian dối, nhiều lần chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền hơn 2,7 tỉ đồng. Trong đó, Thảo được chia gần 2 tỉ đồng, Thu được chia hơn 700 triệu đồng.

Nguyễn Thị Kim Loan thống nhất với Thảo và Thu thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt 90 triệu đồng, được chia 20 triệu đồng.

Ngoài ra, Thảo còn tự mình thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng của nhiều bị hại; Thu chiếm đoạt 76 triệu đồng của một bị hại khác.

Bị hại của nhóm trên là những người phụ nữ có tài sản, người cần trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk).

Theo đó, Thu và Thảo khi thì đóng vai người kinh doanh hải sản, khi giới thiệu là luật sư để tiếp cận bị hại nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Điển hình, Thảo và Thu nói dối với bà A là làm nghề mua bán hải sản, mua bán mồi cho tôm nhưng thiếu vốn.

Sau đó, hai người này rủ bà A góp vốn theo tỉ lệ 50/50 để làm ăn, lợi nhuận sẽ chia đôi. Từ tháng 5-2020 đến tháng 6-2020, bà A đã nhiều lần đưa tiền cho Thảo, Thu hơn 800 triệu đồng để góp vốn làm ăn.

Để bà A không nghi ngờ, Thảo và Thu nhiều lần đưa lại tiền cho bà A với tổng số tiền 44 triệu đồng và nói dối là tiền lợi nhuận. Số tiền còn lại, Thảo, Thu chiếm đoạt, chia nhau.

Ở diễn biến khác, khi biết bà D có hai con đang trong giai đoạn chờ xét xử phúc thẩm, Thảo giới thiệu Thu là luật sư NTM (Đoàn luật sư TP Hà Nội) để tiếp cận, đưa ra thông tin gian dối có thể bào chữa giúp giảm án cho con bà D với chi phí 5 triệu đồng.

Đến ngày xét xử, bà D không thấy luật sư M tham gia bào chữa. Đồng thời TAND tỉnh Phú Yên (cũ) tuyên giữ nguyên hình phạt đối với hai con bà D nên bà này đòi lại tiền.

Về sau, Thảo nói dối với bà D là nếu muốn luật sư M giúp kháng cáo, giảm án cho hai con thì phải nộp phí 15 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền, bà D biết mình bị lừa nên đòi lại tiền thì chỉ được trả 3 triệu đồng.