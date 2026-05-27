Cựu tổng giám đốc VICEM Nguyễn Ngọc Anh xin xét xử vắng mặt 27/05/2026 11:59

(PLO)- Cựu tổng giám đốc VICEM Nguyễn Ngọc Anh kháng cáo bản án sơ thẩm, nhưng lại xin xét xử vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm...

Ngày 27-5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét đơn kháng cáo của cựu chủ tịch HĐTV Tổng công ty xi măng Việt Nam (VICEM) Lê Văn Chung, cựu tổng giám đốc VICEM Nguyễn Ngọc Anh cùng các bị cáo khác trong vụ án sai phạm xây dựng trụ sở VICEM.

Phiên tòa dự kiến được diễn ra trong 3 ngày, từ 27-5 đến 29-5.

Bị cáo Lê Văn Chung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị xem xét cách tính thiệt hại của vụ án về số tiền thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm đánh giá lại bản chất hành vi và mức độ phạm tội, xem xét giảm nhẹ hình phạt và trách nhiệm bồi thường.

Còn bị cáo Dư Ngọc Long (cựu giám đốc Ban quản lý dự án VICEM) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin giảm trách nhiệm bồi thường.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Bị cáo Hoàng Ngọc Hiếu (cựu trưởng Phòng Thẩm định dự án VICEM) kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét, sự việc xảy ra từ tháng 9-2010 đến hết năm 2015 nhưng từ tháng 2-2012 bị cáo đã chuyển công tác...

Các bị cáo còn lại cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án treo, giảm số tiền bồi thường.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh có đơn xin xét xử vắng mặt.

Trong phiên làm việc buổi sáng, HĐXX dành thời gian cho phần thủ tục, kiểm tra căn cước với các bị cáo và công bố nội dung vụ án.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2006 đến năm 2011, mặc dù các tài liệu thể hiện giá thuê văn phòng và dịch vụ phụ trợ trên thị trường ở mức thấp, nhưng bị cáo Dư Ngọc Long vẫn tham mưu áp dụng mức giá cho thuê và giá dịch vụ cao hơn để tính toán hiệu quả kinh tế, qua đó làm cơ sở đề xuất triển khai Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại VICEM.

Trên cơ sở đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh đã ký văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án với tổng vốn dự kiến 1.482 tỉ đồng.

Quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án, mặc dù hồ sơ dự án của đơn vị tư vấn chưa hoàn chỉnh, nhưng hai bị cáo Lê Văn Chung và Nguyễn Ngọc Anh vẫn chỉ đạo triển khai, dẫn tới việc tổng mức đầu tư được điều chỉnh tăng lên 1.951 tỉ đồng và 2.743 tỉ đồng. Hành vi của các bị cáo đã gây thất thoát hơn 380 tỉ đồng.

Trong vụ án, bị cáo Lê Văn Chung bị xác định giữ vai trò cao nhất nên phải chịu trách nhiệm chính trong việc quyết định xây dựng dự án.

HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Chung 13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh bị tuyên phạt 15 năm tù; bị cáo Dư Ngọc Long bị tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù - cùng về hai tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng...