Lee Yu Bin bị phạt 16 năm tù vì lừa 222 người xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc 27/05/2026 18:15

(PLO)- Bị cáo nói có khả năng đưa người sang Hàn Quốc làm việc theo diện visa E8-2 (làm thời vụ) mà không cần chứng minh mối quan hệ nhân thân... 222 người đã “sập bẫy”.

Chiều 27-5, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Thái Mộng Cầm (sau khi nhập quốc tịch Hàn Quốc lấy tên là Lee Yu Bin) 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (lừa đi lao động Hàn Quốc làm thời vụ diện visa E8-2).

Bị cáo Cầm tại tòa ngày 27-5. Ảnh: NHẪN NAM

Ngoài ra, về số tiền hơn 5,7 tỉ bị cáo chiếm đoạt của 222 bị hại, tòa tuyên các người trung gian trả cho bị hại mà họ đã nhận; bị cáo trả lại cho những người trung gian và một số bị hại đã nhận trực tiếp…

Trước đó, tại tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội nhưng cũng đề nghị tòa xem xét vai trò đồng phạm của những người trung gian. HĐXX cho rằng quá trình điều tra không chứng minh được những người này biết hành vi của bị cáo là lừa đảo mà vẫn đồng ý thực hiện với bị cáo. Họ cũng tin tưởng lời nói của bị cáo là thật, có người cũng là bị hại trong vụ án… Vì vậy VKS không truy tố những người này với vai trò đồng phạm là phù hợp.

Theo cáo trạng, Cầm quê ở Cần Thơ, năm 2005 xuất cảnh sang Hàn Quốc sinh sống theo diện kết hôn. Năm 2018, Cầm được nhập quốc tịch Hàn Quốc, lấy tên là Lee Yu Bin. Đầu năm 2020 Cầm ly hôn chồng Hàn và kết hôn với một người Việt Nam sinh sống tại đây.

Tháng 8-2023, Cầm thấy thông tin đăng trên Web https://liveinkorea.kr có nội dung tuyển lao động nông nghiệp thời vụ làm việc tại Hàn Quốc với điều kiện người lao động là người thân của người đã kết hôn với người có quốc tịch Hàn (visa E8-2). Thấy vậy, Cầm chia sẻ thông tin này lên trang Facebook cá nhân “Lee Yubin” của Cầm.

Tuy nhiên, Cầm không đến chính quyền nơi sở tại để hỏi cách thức, thủ tục đăng ký bảo lãnh và bản thân Cầm cũng không biết và không làm được thủ tục bảo lãnh.

Cầm liên hệ với bà PTH ở Cần Thơ rồi tự giới thiệu là Cầm có khả năng đưa người sang Hàn làm việc theo diện visa E8-2 mà không cần chứng minh mối quan hệ nhân thân.

Sau đó, bà H giới thiệu Cầm quen biết với PTKN, NTO, PTBT, VTP. Khi tiếp xúc nói chuyện qua ứng dụng Messenger với những người này thì Cầm giới thiệu có quen “ông chủ tên Lee Choi Ok” làm dịch vụ môi giới lao động tại Hàn, có khả năng đưa người sang Hàn Quốc lao động theo diện visa E8-2.

Cầm nói người lao động không cần có người thân bảo lãnh, không cần chứng minh mối quan hệ thân nhân và sẽ được làm việc trong thời hạn 5 tháng, thu nhập từ 2.000.000 won tương đương 37 triệu/tháng trở lên, nếu tăng ca sẽ có thu nhập đến khoảng 50 triệu/tháng, được người sử dụng lao động hỗ trợ việc ăn, ở, khi hết thời hạn 5 tháng thì được gia hạn thêm 3 tháng tiếp theo, chi phí 50 triệu đồng/người, nhưng chỉ cần đặt cọc trước từ 20-30 triệu đồng.

Tin tưởng Cầm nói thật nên từ tháng 8-2023 đến tháng 3-2024, có 9 người trung gian đã tìm kiếm nhiều người có nhu cầu sang Hàn lao động, đưa ra thông tin như Cầm cung cấp để họ tin tưởng nộp hồ sơ, nộp tiền cọc từ 20-60 triệu đồng.

Tổng số tiền Cầm đã nhận được hơn 5,74 tỉ đồng từ 9 người trung gian để làm hồ sơ cho 222 người có nhu cầu sang Hàn lao động thời vụ theo diện visa E8-2.

Cầm nhận hồ sơ, hứa hẹn nhiều lần không thực hiện được, rồi thông báo “ông chủ” đã bỏ trốn, do đó, không thực hiện được việc bảo lãnh và không làm được thủ tục xuất cảnh lao động cho tất cả 222 người. Sau đó, những người trung gian đã tố cáo Cầm...