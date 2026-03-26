Hà Nội cấm toàn bộ xe lưu thông trên phần đường bộ cầu Long Biên trong 2 tháng 26/03/2026 09:38

(PLO)- TP Hà Nội sẽ cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên phần đường bộ cầu Long Biên từ ngày 28-3 đến ngày 27-5 để phục vụ sửa chữa khẩn cấp.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên cầu Long Biên nhằm phục vụ thi công dự án sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ, đồng thời bảo đảm an toàn cho tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

Theo đó, thời gian thực hiện từ 9 giờ ngày 28-3 đến hết ngày 27-5 (2 tháng).

Trong thời gian này, cơ quan chức năng cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên phần đường bộ cầu Long Biên theo cả hai chiều từ phía phường Bồ Đề và phường Hoàn Kiếm.

Hà Nội cấm xe qua cầu Long Biên trong vòng 2 tháng để sửa chữa. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Đối với các phương tiện xe máy, xe thô sơ có nhu cầu qua sông Hồng, Sở Xây dựng hướng dẫn di chuyển theo các lộ trình thay thế.

Cụ thể, từ khu vực Long Biên, phương tiện đi theo hướng Long Biên 1, Long Biên 2, dọc tuyến Long Biên - Xuân Quan, sau đó rẽ lên cầu Chương Dương.

Với các phương tiện đi từ khu vực Yên Phụ, Hàng Đậu, lưu thông theo tuyến Trần Nhật Duật, qua vòng xuyến đầu cầu Chương Dương để lên cầu.

Trong khi đó, các phương tiện từ Trần Quang Khải, Đê 401 đi theo tuyến Trần Quang Khải - Đê 401, sau đó di chuyển qua vòng xuyến đầu cầu Chương Dương để tiếp tục hành trình.

Cơ quan chức năng cho phép xe đạp lưu thông hai chiều trên làn hỗn hợp của cầu Chương Dương trong thời gian tổ chức lại giao thông.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp theo dõi tình hình phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình rào chắn thi công, đồng thời kịp thời điều chỉnh phương án tổ chức giao thông nếu phát sinh bất cập.