Hà Nội: Trục vớt hai quả bom nặng gần 3 tấn tại khu vực cầu Long Biên 19/09/2025 10:59

(PLO)- Hai quả bom trên do người dân làm nghề chài lưới phát hiện tại khu vực bãi giữa sông Hồng, cách cầu Long Biên khoảng 30m.

Sáng 19-9, lãnh đạo UBND phường Bồ Đề, Hà Nội, cho biết chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành trục vớt hai quả bom tại bãi giữa sông Hồng, cách cầu Long Biên khoảng 30 m về phía thượng lưu.

Trước đó, vào tối 18-9, lực lượng công binh Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng cán bộ, chiến sĩ Cụm phòng thủ khu vực 4 - Gia Lâm và Ban Chỉ huy Quân sự phường Bồ Đề đã triển khai nhiệm vụ trục vớt và xử lý hai quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Hai quả bom được lực lượng chức năng trục vớt tối qua. Ảnh: CTV

Theo cơ quan chức năng, hai quả bom này được xác định là loại bom phá M-118, trọng lượng hơn 1.300 kg, dài 220 cm, đường kính 65 cm, bên trong chứa khoảng 800 kg thuốc nổ TNT. Khi phát hiện, cả hai quả bom vẫn còn ngòi nổ và được đánh giá ở mức độ cực kỳ nguy hiểm.

Hai quả bom trên do người dân làm nghề chài lưới phát hiện vào khoảng 15 giờ ngày 15-9 tại khu vực bãi giữa sông Hồng, cách cầu Long Biên khoảng 30 m về phía thượng lưu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Gia Lâm đã huy động lực lượng, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Bồ Đề di dời hai quả bom đến vị trí an toàn, tổ chức canh gác nghiêm ngặt và báo cáo cấp trên để thống nhất phương án xử lý.

Theo kế hoạch, hai quả bom sẽ được di chuyển và hủy nổ tại Trường bắn Cấm Sơn, tỉnh Bắc Ninh.