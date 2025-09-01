Nóng: CLB Man City chính thức có ‘bom tấn’ Donnarumma 01/09/2025 16:01

(PLO)- Trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025, một thương vụ bom tấn đã chính thức được kích hoạt: CLB Man City đạt thỏa thuận chiêu mộ thủ môn Gianluigi Donnarumma từ Paris Saint-Germain (PSG).

CLB Man City vừa tạo ra một diễn biến bất ngờ nhưng cũng hợp lý trong bối cảnh hàng loạt biến động ở vị trí gác đền tại Etihad. Theo đó, tương lai của người gác đền Ederson vốn đã được bàn luận rầm rộ suốt nhiều tháng qua.

Sau khi thất bại trong việc chuyển đến Saudi Arabia mùa hè trước, thủ thành người Brazil lần này gần như chắc chắn sẽ rời Man City để gia nhập Fenerbahce. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, đôi bên đã đạt thỏa thuận miệng từ rạng sáng ngày 1-9 và chỉ còn chờ những thủ tục cuối cùng. Điều này buộc HLV Pep Guardiola mang về một thủ môn có đẳng cấp thế giới, và cái tên Donnarumma trở thành lựa chọn hàng đầu.

Trong khi đó, PSG lại đứng trước tình huống khó xử với Donnarumma. Thủ thành người Ý từng là người hùng trong chiến dịch Champions League của đội bóng thủ đô, góp công lớn giúp họ lần đầu tiên đăng quang đấu trường danh giá này.

Thủ thành người Ý đã chia tay PSG và gia nhập CLB Man City. Ảnh: EPA.

Thế nhưng, mối quan hệ giữa đôi bên rạn nứt khi Donnarumma yêu cầu tăng lương để gia hạn hợp đồng sau năm 2026, còn PSG giữ lập trường cứng rắn, không chấp nhận “phá khung” quỹ lương. Chính sự bế tắc này khiến thủ môn 26 tuổi phải nói lời chia tay sân Công viên các Hoàng tử trong sự tiếc nuối của nhiều cổ động viên.

Điểm đến mới của Donnarumma giờ đã rõ ràng là sân Etihad. Theo ký giả Fabrizio Romano, Man City và PSG đã hoàn tất thỏa thuận chuyển nhượng, với buổi kiểm tra y tế được lên lịch ngay trong chiều 1-9. Nếu không có bất ngờ phút chót, Donnarumma sẽ khoác áo nửa xanh thành Manchester, mở ra chương mới trong sự nghiệp vốn đã chứa đầy những dấu ấn đặc biệt của anh.

Động thái này cũng cho thấy sự thay đổi chiến lược nhân sự của HLV Guardiola. Trước đó, CLB Man City đã bỏ ra 27 triệu bảng để đưa James Trafford trở lại từ Burnley và xem anh là phương án tiềm năng cho tương lai. Ngoài ra, Marcus Bettinelli cũng được bổ sung nhằm thay thế Scott Carson trong vai trò thủ môn số ba.

HLV Pep Guardiola đang ra sức củng cố hàng phòng ngự cho CLB Man City. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, những thất bại đầu mùa, đặc biệt là trận thua Brighton 1-2, khiến nhà cầm quân người Tây Ban Nha không thể mạo hiểm với kinh nghiệm non nớt của Trafford. Một đội bóng tham vọng bảo vệ ngôi vương Premier League và chinh phục Champions League cần một người gác đền đã chứng tỏ được đẳng cấp ở đỉnh cao, và Donnarumma chính là câu trả lời.

Thực tế, HLV Pep Guardiola từng để ngỏ khả năng xoay tua giữa các thủ môn tùy vào tình hình. Nhưng rõ ràng, xét về danh tiếng, bản lĩnh và thành tích, Donnarumma vượt trội so với Trafford. Anh từng là thủ môn hay nhất Euro 2020, nhiều năm bắt chính ở Serie A, Ligue 1 và Champions League, đồng thời có hơn 60 lần khoác áo đội tuyển Ý. Việc sở hữu một cái tên như vậy không chỉ củng cố hàng thủ mà còn tiếp thêm sự tự tin cho toàn đội sau khởi đầu tệ hại nhất trong sự nghiệp cầm quân của Guardiola.

Đáng chú ý, CLB Man City vốn nổi tiếng với khả năng kiểm soát bóng và áp đặt thế trận, nên vai trò của thủ môn trong việc phát động tấn công từ tuyến dưới cực kỳ quan trọng. Donnarumma, dù đôi lúc bị chỉ trích vì khả năng chơi chân chưa thật sự hoàn hảo, vẫn sở hữu phản xạ xuất thần và tố chất thủ lĩnh trong vòng cấm. Đây chính là điều mà Guardiola kỳ vọng sẽ tạo nên sự cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ trong khung thành.

Chủ sân Etihad đã giải bài toán chia tay Ederson bằng hợp đồng với Donnarumma. Ảnh: EPA.

Với bản hợp đồng này, CLB Man City đã giải quyết bài toán ngắn hạn khi Ederson ra đi, đồng thời đảm bảo một giải pháp lâu dài cho tương lai. Donnarumma mới 26 tuổi, nghĩa là anh hoàn toàn có thể gắn bó với Etihad trong cả thập kỷ tới, giống như cách Ederson từng làm từ năm 2017. Nếu hòa nhập nhanh, đây có thể trở thành một trong những thương vụ quan trọng bậc nhất của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Trong khi nhiều người vẫn tò mò liệu Trafford có đủ sức cạnh tranh để giữ được suất bắt chính, thực tế cuộc chiến ấy chỉ càng giúp CLB Man City thêm phần mạnh mẽ. Một tập thể giàu tham vọng cần sự cạnh tranh công bằng và khốc liệt ở từng vị trí. Và với sự xuất hiện của Donnarumma, khung thành của đội bóng áo xanh hứa hẹn sẽ được bảo vệ vững chắc hơn bao giờ hết.

Bản hợp đồng này như lời tuyên chiến cho tham vọng không lay chuyển của Manchester City sau những cú vấp đầu mùa. Họ vẫn sẵn sàng đầu tư lớn, chiêu mộ ngôi sao hàng đầu để duy trì vị thế bá chủ, cả ở Premier League lẫn Champions League. Và Donnarumma, với chiều cao 1m96 cùng kinh nghiệm dày dặn, chính là mảnh ghép được kỳ vọng giúp Guardiola đưa The Citizens trở lại quỹ đạo chiến thắng.