CLB Manchester United bất ngờ đàm phán mua 2 thủ môn 01/09/2025 12:55

(PLO)- Những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè đang bước vào giai đoạn căng thẳng, và CLB Manchester United là một trong những tâm điểm được báo chí Anh nhắc đến nhiều nhất.

Sau khởi đầu mùa giải không như mong đợi, HLV Ruben Amorim buộc phải yêu cầu lãnh đạo CLB Manchester United tăng cường lực lượng, đặc biệt là vị trí thủ môn, nơi Andre Onana và Altay Bayindir chưa mang lại sự an tâm tuyệt đối. Thông tin từ Anh cho biết, Quỷ đỏ đã gửi lời đề nghị chính thức đến Royal Antwerp để chiêu mộ Senne Lammens, trong khi Emiliano Martinez của Aston Villa cũng đang nằm trong tầm ngắm.

Lammens, thủ thành 23 tuổi người Bỉ, vốn được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá châu Âu. Anh từng khoác áo Club Brugge trước khi chuyển đến Antwerp và nhanh chóng khẳng định chỗ đứng. Với chiều cao 1m92, khả năng phản xạ và chơi chân tốt, Lammens được xem là phù hợp với triết lý bóng đá kiểm soát mà Amorim đang áp dụng ở Old Trafford.

Theo tờ The Telegraph, CLB Manchester United đã quay lại với lời đề nghị thứ hai, được cho là hấp dẫn hơn hẳn so với trước đó, sau khi đàm phán ban đầu chưa thống nhất được các điều khoản cá nhân. Royal Antwerp cũng không còn quá cứng rắn khi chấp nhận để thủ môn này ra đi với mức phí vào khoảng 20 triệu bảng. Nếu mọi thứ tiến triển thuận lợi, Lammens có thể kiểm tra y tế ngay trong ngày 1-9 để kịp đăng ký trước hạn chót.

Thủ thành Emiliano Martinez lọt vào tầm ngắm của CLB Manchester United. Ảnh: EPA.

Dẫu vậy, CLB Man United cũng không muốn đặt tất cả hy vọng vào một thương vụ duy nhất. Emiliano Martinez, thủ thành số một của Aston Villa và nhà vô địch World Cup 2022, được coi là phương án dự phòng chất lượng. Martinez đã không góp mặt trong thất bại 0-3 của Aston Villa trước Crystal Palace cuối tuần qua, càng làm dấy lên nghi ngờ về tương lai của anh tại Villa Park.

Mối quan tâm của Quỷ đỏ càng trở nên đáng chú ý khi truyền thông Anh khẳng định, trong quá trình đàm phán, khả năng Jadon Sancho đi theo chiều ngược lại đã được nhắc đến như một phần trong thỏa thuận trao đổi.

Sancho vốn không còn nằm trong kế hoạch dài hạn tại Old Trafford. Dù sở hữu kỹ thuật và tốc độ ấn tượng, cầu thủ chạy cánh người Anh không thể hiện được phong độ ổn định kể từ khi gia nhập CLB Manchester United từ đội bóng Đức Dortmund với mức giá khổng lồ. Một bến đỗ mới như Aston Villa có thể mang đến cho anh cơ hội hồi sinh sự nghiệp.

Sancho nhận được nhiều sự quan tâm của các CLB lớn ở châu Âu. Ảnh: EPA.

Điều đáng nói, Sancho còn nhận được sự quan tâm từ Bayern Munich, khi tiền đạo Nicolas Jackson của Chelsea đang cố gắng thuyết phục ban lãnh đạo đội bóng Đức đưa anh về Allianz Arena. Tuy nhiên, việc đến Villa theo dạng cho mượn vẫn là kịch bản có tính khả thi cao nhất, đặc biệt nếu Martinez thật sự rời đi.

Ở chiều ngược lại, Aston Villa cũng đang trải qua một ngày cuối cùng đầy bận rộn. Ngoài trường hợp Martinez, CLB này được cho là chuẩn bị hoàn tất việc chiêu mộ Victor Lindelof – trung vệ từng nhiều năm khoác áo CLB Manchester United. Theo tờ Times, Lindelof sẽ tiến hành kiểm tra y tế ngay và trở thành mảnh ghép mới trong hàng phòng ngự của HLV Unai Emery. Đây được xem là sự bổ sung quan trọng cho Villa, nhất là khi họ đặt mục tiêu cạnh tranh suất dự cúp châu Âu mùa này.

Không dừng lại ở đó, Villa còn được liên hệ với Marco Asensio, cầu thủ hiện khoác áo PSG. Dù chưa có gì chắc chắn, khả năng đưa Asensio trở lại Ngoại hạng Anh vẫn được cân nhắc nghiêm túc. Nếu Martinez rời đi, Villa chắc chắn sẽ gấp rút tìm người thay thế, bởi họ không thể bước vào mùa giải dài hơi chỉ với một thủ môn dự bị.

Đã tăng cường hàng công, CLB Manchester United muốn tìm thêm chốt chặn cuối cùng đủ vững chắc để cạnh tranh danh hiệu. Ảnh: EPA.

Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng chỉ còn vài giờ, mọi thứ đều có thể thay đổi chóng mặt. CLB Manchester United rõ ràng đang đặt quyết tâm có một tân binh ở vị trí thủ môn trước khi thị trường đóng lại. Senne Lammens được xem là ưu tiên hàng đầu nhờ tiềm năng phát triển lâu dài, trong khi Emiliano Martinez mang đến sự đảm bảo kinh nghiệm và đẳng cấp. Câu chuyện Jadon Sancho ra đi, Victor Lindelof hội ngộ thầy cũ tại Villa Park hay thậm chí Asensio trở lại Ngoại hạng Anh khiến ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn bao giờ hết.

Dù kết quả cuối cùng thế nào, rõ ràng CLB Manchester United lẫn Aston Villa đều đang cố gắng xoay chuyển cục diện trong ít giờ còn lại, để chuẩn bị cho giai đoạn quan trọng phía trước. Một bản hợp đồng thành công lúc này có thể trở thành chìa khóa định đoạt cả mùa giải.

Và với sự dồn dập của những tin đồn, người hâm mộ chắc chắn sẽ có một đêm cuối cùng đầy kịch tính, nơi mà mọi cuộc điện thoại, hay thậm chí một dòng thông báo trên mạng xã hội đều có thể tạo ra cơn địa chấn thực sự.