Hai kình ngư Ý 'chôm đồ' ở sân bay Changi, Singapore 31/08/2025 16:32

(PLO)-Hai kình ngư Ý bị bắt giữ vì trộm cắp ở sân bay Changi khi chuẩn bị lên máy bay về nước sau khi dự giải bơi thế giới.

Hai kình ngư Ý gồm Chiara Tarantino, 22 tuổi và Benedetta Pilato, 20 tuổi bị phát hiện đã ăn cắp đồ tại sân bay Changi khi chuẩn bị lên máy bay về Ý sau khi tham dự giải bơi lội Vô địch thế giới vừa qua.

Cả 2 kình ngư trẻ này đã bị cảnh sát sân bay chặn lại trước khi làm thủ tục lên máy bay để đáp chuyến bay về Ý. Lục soát trong vali của hai kình ngư, nhất là của Pilato đã có nhiều đồ ăn cắp (chưa thanh toán tiền) trong đó có nước hoa.

Benedetta Pilato lên trang xã hội phân trần "hành vi thiếu chuẩn mực" của mình.

Cơ quan chức năng sân bay Changi đã chuyển giao cảnh sát Singapore và cả hai bị còng tay đưa trở lại Singapore để giải quyết việc vi phạm pháp luật Singapore. Hai kình ngư Tirantino và Benedetta bị giữ trong phòng đặc biệt, tuy nhiên sau đó Cơ quan ngoại giao Ý đến bảo lãnh công dân và can thiệp được đưa đến khách sạn trú ngụ để chờ cơ quan chức năng Singapore chất vấn.

Sau khi dự giải Vô địch thế giới, hai kình ngư Ý đã đến địa điểm du lịch Bali nổi tiếng của Indonesia thực hiện kỳ nghỉ rồi quay lại Singapore để bay về Ý qua sân bay Changi. Tuy nhiên cả hai đã "cầm nhầm" hàng trong các cửa hiệu sân bay Changi. Hệ thống camera ở sân bay Changi và cửa hàng đã ghi lại đầy đủ.

Sau khi ngăn chặn hai kình ngư này lên máy bay, cảnh sát lục soát trong hành lý có nhiều đồ ăn cắp (chưa thanh toán tiền) và thực hiện lệnh bắt.

Ngoài nhiều tờ báo Singapore thì tờ báo Ý La Gazzetta dello Sport cũng đăng sự cố này. Bài báo cho biết, nhờ Đại sứ quán Ý can thiệp nên hai kình ngư Ý được đưa về khách sạn để điều tra.

Tuy nhiên ngày 18-8 vừa qua thì cả hai đã được lên máy bay về Ý.

Ngày 29-8 LĐ Bơi lội Ý cũng đã xác nhận thông tin này và chưa đưa ra án phạt nào dành cho hai kình ngư với lời giải thích đợi nắm rõ ngọn nguồn của vấn đề. Tuy nhiên Liên đoàn cũng khẳng án kỷ luật đưa ra sẽ đúng tội.

Pilato lại viết lên dòng trạng thái của mình ở trang xã hội là cô chỉ gián tiếp liên quan đến sự vụ.

Pilato còn lên tiếng nói rằng sau giải bơi lội, tâm lý của cô căng thẳng sau đó cùng bạn đi thư giãn ở Bali, nhưng khi lên máy bay để về Ý thì cô cũng chưa kiểm soát tốt tâm lý của mình (?).