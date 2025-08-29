Kháng cáo thành công, U-22 Singapore và Soh Rui Yong tham dự SEA Games 33 29/08/2025 14:55

(PLO)- Đội tuyển bóng đá nam U-22 Singapore và vận động viên chạy đường dài Soh Rui Yong hiện đã sẵn sàng tham gia SEA Games 33 (Đại hội thể thao Đông Nam Á) vào cuối năm nay tại Thái Lan, sau khi kháng cáo thành công lên Hội đồng Olympic quốc gia Singapore (SNOC).

Ủy ban kháng cáo vừa nhóm họp để xem xét các đề cử bổ sung do nhiều hiệp hội thể thao quốc gia Singapore (NSA) đệ trình. Theo danh sách vận động viên mới cập nhật, Soh sẽ tham gia tranh tài ở nội dung 10.000m và 5.000m nam.

SNOC cũng đã phê duyệt tên anh cho nội dung marathon nam. Tuy nhiên, quyết định này còn tùy thuộc vào Liên đoàn Điền kinh Singapore (SA), đơn vị sẽ phải chọn ra hai trong số năm vận động viên vào danh sách cuối cùng. Soh ban đầu bị loại khỏi danh sách sơ bộ tham dự SEA Games 33, cùng với đội tuyển bóng đá nam U-22 Singapore.

Đầu tháng này, SNOC cho biết ủy ban tuyển chọn không ủng hộ đề cử của Soh, lưu ý rằng ngoài các tiêu chuẩn về hiệu suất, họ còn xem xét đến nhu cầu "duy trì các giá trị và hành vi được mong đợi ở các đại diện quốc gia của Singapore".

Đội tuyển nam U-22 Singapore được phép tham dự SEA Games 33. Ảnh: FAS.

Tuần trước, người phát ngôn của SNOC cho biết: "Ủy ban hài lòng với sự đảm bảo của Liên đoàn điền kinh Singapore rằng ông Soh sẽ thực hiện trách nhiệm của mình trong việc đại diện cho quốc gia tại Thế vận hội. Chúng tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả các vận động viên trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33”.

Phát biểu với CNA, Soh cho biết anh muốn gửi "lời cảm ơn chân thành" đến chủ tịch Singapore Athletics Lien Choong Luen và phó tổng giám đốc Bastian Dohling vì đã giúp đỡ anh rất nhiều trong việc "gánh vác công việc nặng nhọc" và đưa ra "lập luận tốt" cho đơn kháng cáo.

Soh cho biết thêm rằng việc tham gia SEA Games 33 là "một hành trình trọn vẹn tuyệt vời", vì anh đã ra mắt năm 2015 tại quê nhà Singapore, nơi anh đã giành chiến thắng ở nội dung marathon.

Soh Rui Yong sẽ trở lại đường đua ở Thái Lan. Ảnh: NAS.

SEA Games 33 sẽ được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 9-12 đến ngày 20-12-2025. "Bangkok là quê hương của vợ tôi, nên sẽ rất tuyệt khi được thi đấu tại SEA Games 33 trước gia đình bên vợ tôi", Soh Rui Yong hồ hởi tiết lộ với kênh Newasia, "Gia đình tôi cũng sẽ đi, nên đó sẽ là một buổi họp mặt gia đình nhỏ ấm cúng”.

Trong khi đó, Singapore đã phải đối mặt với viễn cảnh không được tham gia môn bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games, sau khi gặp khó khăn tại kỳ đại hội gần đây nhất vào năm 2023. Thất bại thảm hại 0-7 trước Malaysia là cái thua nặng nề nhất của Singapore tại cuộc chơi này, kể từ khi SEA Games trở thành giải đấu dành cho nhóm tuổi trẻ vào năm 2001.

Sau khi danh sách sơ bộ tham dự SEA Games 33 được công bố, trong đó không có tên của đội tuyển bóng đá dưới 22 tuổi nào, chủ tịch mới của Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS) Forrest Li cho biết ông sẽ làm việc với SNOC và ủy ban tuyển chọn của cơ quan này để cố gắng đưa đội tuyển nam tham dự ngày hội thể thao Đông Nam Á. Sau khi kháng cáo thành công, FAS hiện sẽ phải chọn 23 trong số 51 cuối cầu thủ vào danh sách cuối cùng.

Sau vòng loại U-23 châu Á 2026 diễn ra vào đầu tháng 9 tại Việt Nam, các tuyển thủ trẻ Singapore tiếp tục góp mặt ở SEA Games 33. Ảnh: CCT.

Cuối cùng, thể thao Singapore sẽ cử đoàn vận động viên lớn nhất của mình tới SEA Games 33. Hiện có 218 vận động viên từ 29 môn thể thao đã được chấp thuận để lựa chọn. SNOC cho biết: "Đội tuyển bóng đá nam U-22 sẽ tham gia cùng 762 vận động viên được tuyển chọn vào đầu tháng này, nâng tổng số vận động viên của Singapore lên 980 người ở 48 môn thể thao, con số lớn nhất trong lịch sử SEA Games".

Thông báo này cho biết thêm rằng danh sách cuối cùng sẽ được xác nhận và công bố khi gần đến ngày diễn ra đại hội, sau khi hoàn tất quy trình đăng ký theo tên do ban tổ chức SEA Games 33 đưa ra.